3. Liga, Gruppe 2 Last-Minute-Goal von Denis Konjevic bringt Root Unentschieden gegen Südstern Im Spiel zwischen Südstern und Root gibt es keinen Sieger. Die Teams trennen sich 1:1 unentschieden.

(chm)

In der ersten Halbzeit blieb die Partie torlos. Kaum aus der Pause zurückgekehrt, traf aber Südstern zum 1:0. Der Ausgleich fiel in den letzten Spielminuten. Denis Konjevic traf in der 89. Minute für Südstern zum Ausgleich.

Im Spiel gab es total sieben Karten. Bei Root sah Leo Okonkwo (40.) die rote Karte. Gelbe Karten sahen zudem Claudio Strebel (77.) und Denis Konjevic (91.). Bei Südstern gab es vier gelbe Karten.

Die Tabellensituation bleibt für Südstern unverändert. Mit 15 Punkten liegt das Team auf Rang 8. Südstern hat bisher dreimal gewonnen, viermal verloren und sechsmal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Südstern auf fremdem Terrain mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das drittklassierte Team SC Kriens II. Das Spiel findet am 2. April statt (13.30 Uhr, Sportanlage Kleinfeld, Kriens).

Für Root hat sich die Tabellensituation mit dem Unentschieden nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit zehn Punkten auf Rang 10. Root hat bisher zweimal gewonnen, siebenmal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Root spielt zum nächsten Mal in einem Heimspiel gegen FC Rothenburg (Platz 5). Die Partie findet am 2. April statt (15.00 Uhr, Unterallmend, Root).

Telegramm: FC Südstern - SK Root 1:1 (0:0) - Grenzhof, Luzern – Tore: 48. Gabriele Battaglia 1:0. 89. Denis Konjevic 1:1. – Südstern: Renato Pereira Da Silva, Leonardo Radi, Fidele Fernandez Nsegue, Gustavo Kohl, Kujtim Pnishi, Vinicios Luiz Alcantara Vieira, Robson Gavioli Junior, Dion Komani, Isan Miranda Alfonso, Abison Anton Benedict, Noel Komani. – Root: David Meier, Franco Ineichen, Pascal Christen, Adriano Confortola, Patrick Funk, Robin Krummenacher, Alberto Fernandez Gonzalez, Leo Okonkwo, Denis Konjevic, Nico Bühler, Igor Matic. – Verwarnungen: 30. Noel Komani, 47. Leonardo Radi, 53. Kujtim Pnishi, 65. Marcelo Augusto Nabil dos Anjos, 77. Claudio Strebel, 91. Denis Konjevic – Ausschluss: 40. Leo Okonkwo.

