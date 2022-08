Frauen 2. Liga Last-Minute-Goal von Flavia Vanoli bringt Altdorf Unentschieden gegen Horw zum Auftakt Zum Saisonauftakt spielen Horw und Altdorf 1:1 unentschieden.

(chm)

Bereits in der ersten Viertelstunde erzielte Horw die Führung. Torschützin in der 7. Minute war Tiziana Rothenfluh. Der Ausgleich fiel in den letzten Spielminuten. Flavia Vanoli traf in der 88. Minute für Horw zum Ausgleich.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Katrin Pfandl von Horw erhielt in der 59. Minute die gelbe Karte.

In der Tabelle steht Horw nach dem ersten Spiel auf Rang 3. Horw spielt zum nächsten Mal auf fremdem Terrain gegen SK Root (Platz 7). Zu diesem Spiel kommt es am 3. September (18.00 Uhr, Unterallmend, Root).

Altdorf liegt nach Spiel 1 auf Rang 4. Im nächsten Spiel kriegt es Altdorf zuhause mit seinem Tabellennachbarn FC Küssnacht a/R (Platz 5) zu tun. Zu diesem Spiel kommt es am 4. September (14.30 Uhr, Gemeindesportplatz, Altdorf).

Telegramm: FC Horw - Team Uri Frauen I 1:1 (1:0) - Seefeld, Horw – Tore: 7. Tiziana Rothenfluh 1:0. 88. Flavia Vanoli 1:1. – Horw: Sarah Bürgi, Ladina Ringeisen, Astrid Beeler, Carmela Bernasconi, Viviane Lötscher, Selina Portmann, Tiziana Rothenfluh, Fabienne Engel, Ramona Heer, Michaela Zellweger, Ingrid Geisser. – Altdorf: Fabia Manz, Silvana Baumann, Jasmin Müller, Anita Arnold, May Van der Ven, Vanessa Müller, Eliane Furger, Tamara Eller, Noreen Häfliger, Alina Marty, Flavia Vanoli. – Verwarnungen: 59. Katrin Pfandl.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 28.08.2022 02:18 Uhr.