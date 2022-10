3. Liga, Gruppe 3 Last-Minute-Goal von Ibrahim Terzimustafic bringt Sursee Unentschieden gegen Dagmersellen Im Spiel zwischen Dagmersellen und Sursee gibt es keinen Sieger. Die Teams trennen sich 2:2 unentschieden.

(chm)

Sursee lag zwar über weite Strecken des Spiels (66 Minuten) im Rückstand, rettete aber doch noch einen Punkt.

Das Skore eröffnete Zejnulla Nexhipi in der 25. Minute. Er traf für Dagmersellen zum 1:0. Luca Roth erhöhte in der 42. Minute zur 2:0-Führung für Dagmersellen. Die 80. Minute brachte für Sursee den Anschlusstreffer zum 1:2. Erfolgreich war Ibrahim Terzimustafic. Der Ausgleich für Sursee fiel in der 91. Minute, als erneut Ibrahim Terzimustafic traf.

Bei Dagmersellen erhielten Janik Sommer (60.) und Muhamet Sahiti (78.) eine gelbe Karte. Gelbe Karten gab es bei Sursee für Ruben Lustenberger (72.) und Raul Kiener (85.).

Dagmersellen schiesst am meisten Tore in seiner Gruppe. Im Schnitt erzielt das Team 2.3 Tore pro Spiel. Das ist die Bilanz nach neun Spielen, in denen die Offensive 21 Tore erzielte.

Die Tabellensituation bleibt für Dagmersellen unverändert. Das Team liegt mit 17 Punkten auf Rang 2. Dagmersellen hat bisher fünfmal gewonnen, zweimal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel trifft Dagmersellen zuhause auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das zehntplatzierte FC Nottwil. Das Spiel findet am 22. Oktober statt (18.00 Uhr, Sportplatz Chrüzmatt, Dagmersellen).

Das Unentschieden bringt Sursee in der Tabelle einen Platz nach vorne. Das Team liegt neu mit elf Punkten auf Rang 6. Sursee hat bisher dreimal gewonnen, viermal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Auf Sursee wartet im nächsten Spiel auswärts das siebtplatzierte Team SC Reiden, also der Tabellennachbar. Das Spiel findet am 22. Oktober statt (17.00 Uhr, Kleinfeld, Reiden).

Telegramm: FC Dagmersellen - FC Sursee 2:2 (2:0) - Sportplatz Chrüzmatt, Dagmersellen – Tore: 25. Zejnulla Nexhipi 1:0. 42. Luca Roth 2:0. 80. Ibrahim Terzimustafic 2:1. 91. Ibrahim Terzimustafic 2:2. – Dagmersellen: Gianluca Accola, Luca Roth, Flavio Accola, Janik Sommer, Mike Blum, David Bernet, Noah Tschopp, Raphael Taudien, Andrin Fischer, Zejnulla Nexhipi, Pascal Schwizer. – Sursee: Jan Staffelbach, Henrique Luis Nielsen Pinto Da Silva, Joel Zust, Leorent Hulaj, Dario Roos, Samuel Bisang, Marcel Shala, Emir Demirtas, Andy Macieira César, Dominic Zbinden, Ibrahim Terzimustafic. – Verwarnungen: 60. Janik Sommer, 72. Ruben Lustenberger, 78. Muhamet Sahiti, 85. Raul Kiener.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 3:

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 15.10.2022 22:53 Uhr.

