4. Liga, Gruppe 5 Last-Minute-Goal von Johannes Kinast bringt Sempach Unentschieden gegen Sursee 2:2 lautet das Resultat zwischen Sursee und Sempach. Die Teams teilen sich die Punkte.

(chm)

Das erste Tor der Partie erzielte Jonas Muff für Sempach. In der 5. Minute traf er zum 1:0. Der Ausgleich für Sursee fiel in der 11. Minute, als Florian Odermatt ins eigene Tor traf. Vilson Gjugjaj brachte Sursee 2:1 in Führung (27. Minute). Der Ausgleich für Sempach fiel in der 89. Minute (Johannes Kinast).

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Eine Verwarnung gab es für Sursee, nämlich für Mauricio Fischer (90.). Eine einzige gelbe Karte gab es bei Sempach, Jafar Sedighi (41.) kassierte sie.

Nach dem Unentschieden verliert Sursee einen Platz in der Tabelle und liegt neu mit acht Punkten auf Rang 8. Sursee hat bisher zweimal gewonnen, fünfmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Für Sursee ist kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Für Sempach hat sich die Tabellensituation mit dem Unentschieden nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 16 Punkten auf Rang 3. Sempach hat bisher viermal gewonnen, einmal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Für Sempach ist auch kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Telegramm: FC Sursee - FC Sempach 2:2 (2:1) - Stadion Schlottermilch, Sursee – Tore: 5. Jonas Muff 0:1. 11. Eigentor (Florian Odermatt) 1:1.27. Vilson Gjugjaj 2:1. 89. Johannes Kinast 2:2. – Sursee: Daniel Mestre Guerreiro, Ngadhnjim Dajaku, Arijan Haxhija, Nico Felder, Michael Lussi, Florian Manstein, Darko Mijailovic, Philipp Rohrer, Vilson Gjugjaj, Fjoralb Sadiku, Valon Nuhiji. – Sempach: Florian Odermatt, Lukas Albisser, Andri Felber, Johannes Kinast, David Kottmann, Stephan Häfliger, Dario Mathis, Christian Näf, Pascal Furrer, Jafar Sedighi, Jonas Muff. – Verwarnungen: 41. Jafar Sedighi, 90. Mauricio Fischer.

Alle Spiele des Tages in der 4. Liga, Gruppe 5: FC Buttisholz - FC Triengen 2 1:2, SC Nebikon - FC Willisau 1:3, FC Entlebuch - FC Schüpfheim 5:1, FC Zell - SC Eich 1:1, FC Sursee - FC Sempach 2:2

Tabelle: 1. FC Zell 9 Spiele/22 Punkte (30:10). 2. SC Eich 9/20 (23:9), 3. FC Sempach 9/16 (16:13), 4. FC Willisau 9/16 (23:19), 5. SC Nebikon 9/15 (14:9), 6. FC Entlebuch 9/9 (14:23), 7. FC Triengen 2 9/9 (13:23), 8. FC Sursee 9/8 (13:21), 9. FC Buttisholz 9/8 (13:21), 10. FC Schüpfheim 9/4 (12:23).

