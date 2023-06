2. Liga Last-Minute-Goal von Marco Mangold bringt Horw Unentschieden gegen Sarnen 2:2 lautet das Resultat zwischen Horw und Sarnen. Die Teams teilen sich die Punkte.

(chm)

Ein Eigentor von Dominic Braschler brachte in der 30. Minute die 1:0-Führung für Horw. Gleichstand (1:1) hiess es wieder in der 70. Minute, als Cyrill Gasser für Sarnen traf. Der gleiche Cyrill Gasser war auch gleich für den Führungstreffer zum 2:1 für Sarnen verantwortlich. Er traf erneut in der 83. Spielminute. Zum Ausgleich für Horw traf Marco Mangold in der 85. Minute.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Die einzige gelbe Karte bei Horw erhielt: Marco Mangold (34.) eine einzige gelbe Karte gab es bei Sarnen, Livio Fanger (45.) kassierte sie.

Horw bleibt in der Tabelle am gleichen Ort. 36 Punkte bedeuten Rang 5. Horw hat bisher zehnmal gewonnen, neunmal verloren und sechsmal unentschieden gespielt.

Auf Horw wartet im nächsten Spiel das sechstplatzierte Team FC Sempach, also der Tabellennachbar. Die Partie findet am 10. Juni statt (18.00 Uhr, Sportanlage Seeland, Sempach).

Für Sarnen hat sich die Tabellensituation mit dem Unentschieden nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 33 Punkten auf Rang 7. Sarnen hat bisher neunmal gewonnen, zehnmal verloren und sechsmal unentschieden gespielt.

Sarnen spielt in der nächsten Partie daheim gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Littau (Rang 13). Das Spiel findet am 10. Juni statt (18.00 Uhr, Seefeld, Sarnen).

Telegramm: FC Horw - FC Sarnen 2:2 (1:0) - Seefeld, Horw – Tore: 30. Eigentor (Dominic Braschler) 1:0.70. Cyrill Gasser 1:1. 83. Cyrill Gasser 1:2. 85. Marco Mangold 2:2. – Horw: Robin Ming, Sandro Leyers, David Von Holzen, Marco Mangold, Marco Kistler, Fabio Lötscher, Jason Fuhrer, Dominic Schilling, Florian Fallegger, Timo Schmid, Dino Fischer. – Sarnen: Nino Fanger, Nicola Baumann, Dominic Braschler, Marco Schmidlin, Livio Fanger, Aurel Bode, Simon Brun, Mauriz von Ah, Luca Baumann, Mauro Fanger, Daniel Rohrer. – Verwarnungen: 34. Marco Mangold, 45. Livio Fanger.

