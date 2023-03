2. Liga Last-Minute-Goal von Patrik Stampfli bringt Schattdorf Unentschieden gegen Entlebuch Sechs Tore sind zwischen Entlebuch und Schattdorf gefallen. Einen Sieger gab es beim 3:3 jedoch nicht.

(chm)

Während des ganzen Spiels war Entlebuch nie in Rückstand gelegen. In der 84. Minute musste das Team aber doch noch den Ausgleich hinnehmen.

Den Auftakt machte Ivo Thalmann, der in der 2. Minute für Entlebuch zum 1:0 traf. Sieben Minuten dauerte es, ehe Ivo Thalmann erneut erfolgreich war. Er traf in der 9. Minute zum 2:0 für Entlebuch. Noël Gisler sorgte in der 51. Minute für Schattdorf für den Anschlusstreffer zum 1:2.

Entlebuch baute die Führung in der 72. Minute (Pascal Mahler) weiter aus (3:1). Dank dem Treffer von Kevin Gamma (77.) reduzierte sich der Rückstand für Schattdorf auf ein Tor (2:3). Gleichstand (3:3) hiess es wieder in der 84. Minute, als Patrik Stampfli für Schattdorf traf.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Entlebuch für Manuel Emmenegger (86.) und Micha Schmid (90.). Die einzige gelbe Karte bei Schattdorf erhielt: Skander Agrebi (79.)

Keine Änderung in der Tabelle für Entlebuch: Das Team liegt mit 20 Punkten auf Rang 9. Entlebuch hat bisher viermal gewonnen, sechsmal verloren und fünfmal unentschieden gespielt.

Für Entlebuch geht es in einem Auswärtsspiel gegen FC Sarnen (Platz 5) weiter. Die Partie findet am 1. April statt (17.00 Uhr, Seefeld, Sarnen).

Schattdorf bleibt trotz dem Unentschieden auf dem ersten Platz. Das Team hat nunmehr 34 Punkte. Schattdorf hat bisher zehnmal gewonnen, zweimal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Als nächstes trifft Schattdorf daheim mit Luzerner SC (Platz 7) auf ein schlechterklassiertes Team. Zu diesem Spiel kommt es am 1. April (18.00 Uhr, Sportplatz Grüner Wald, Schattdorf).

Telegramm: FC Entlebuch - FC Schattdorf 3:3 (2:0) - Sportplatz Farbschachen, Entlebuch – Tore: 2. Ivo Thalmann 1:0. 9. Ivo Thalmann 2:0. 51. Noël Gisler 2:1. 72. Pascal Mahler 3:1. 77. Kevin Gamma 3:2. 84. Patrik Stampfli 3:3. – Entlebuch: Fabian Stöckli, Remo Wigger, Patrick Wigger, Patrick Lötscher, Janik Portmann, Micha Schmid, Marco Wigger, Manuel Emmenegger, Silvan Bachmann, Pascal Mahler, Ivo Thalmann. – Schattdorf: Livio Mahrow, Pascal Baumann, Franco Heinzer, Joachim Gisler, Sandro Stampfli, Noël Gisler, Paul Arnold, Skander Agrebi, Cédric Gisler, Patrik Stampfli, Simon Wipfli. – Verwarnungen: 79. Skander Agrebi, 86. Manuel Emmenegger, 90. Micha Schmid.

Alle Spiele dieser Woche in der 2. Liga:

Tabelle

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 27.03.2023 04:26 Uhr.