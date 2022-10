2. Liga Last-Minute-Goal von Severin Emmenegger bringt Sempach Unentschieden gegen Aegeri 1:1 lautet das Resultat zwischen Sempach und Aegeri. Die Teams teilen sich die Punkte.

Die Tore fielen erst in der zweiten Halbzeit. Das 0:1 erzielte Elmar Lüönd in der 73. Minute. Der Ausgleich fiel erst in der Nachspielzeit: Severin Emmenegger traf in der 93. Minute für Aegeri zum Ausgleich.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Aegeri erhielten Nikola Bozic (66.) und Veljko Jovkovic (90.) eine gelbe Karte. Eine Verwarnung gab es für Sempach, nämlich für Valmir Tola (42.).

Die Tabellensituation bleibt für Sempach unverändert. Mit 18 Punkten liegt das Team auf Rang 4. Sempach hat bisher fünfmal gewonnen, viermal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Für Sempach geht es in einem Auswärtsspiel gegen FC Horw (Platz 7) weiter. Die Partie findet am 5. November statt (18.00 Uhr, Seefeld, Horw).

Nach dem Unentschieden büsst Aegeri in der Tabelle ein und liegt neu mit 14 Punkten auf Rang 10. Das Team fällt damit um zwei Plätze. Aegeri hat bisher viermal gewonnen, sechsmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Für Aegeri geht es daheim gegen SC Obergeissenstein (Platz 13) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 6. November (14.30 Uhr, Chruzelen, Unterägeri).

Telegramm: FC Sempach - FC Aegeri 1 1:1 (0:0) - Sportanlage Seeland, Sempach – Tore: 73. Elmar Lüönd 0:1. 93. Severin Emmenegger 1:1. – Sempach: Noel Schmid, Adrian Schnider, Jonas Zust, Nico Schmid, Luca Cipolla, Sharon Trüssel, Rafael Gomes Machado, Tim Tampe, Luca Bühler, Valmir Tola, Michael Fölmli. – Aegeri: Vullnet Ukaj, Ivan Ott, Dario Iten, Marco Schwarzenberger, Josip Bosnjak, Alexander Srdic, Neil Rogenmoser, Elmar Lüönd, Nikola Bozic, Veljko Jovkovic, Sandro Meier. – Verwarnungen: 42. Valmir Tola, 66. Nikola Bozic, 90. Veljko Jovkovic.

