4. Liga, Gruppe 6 Last-Minute-Goal von Silvan Honauer bringt Eschenbach Unentschieden gegen Hochdorf Eschenbach und Hochdorf trennen sich in ihrem jeweils zweiten Spiel 1:1-Unentschieden.

(chm)

Das erste Tor der Partie fiel bereits in der Startphase: Richard Buck traf in der 4. Minute zum 0:1. Der Ausgleich fiel in den letzten Spielminuten. Silvan Honauer traf in der 85. Minute für Hochdorf zum Ausgleich.

Gelbe Karten gab es bei Eschenbach für Dominik Honauer (53.), Fridolin Müller (74.) und Yannik Stirnimann (87.). Bei Hochdorf erhielten Richard Buck (44.) und Daniel Koch (60.) eine gelbe Karte.

Eschenbach liegt nach Spiel 2 mit einem Punkt auf Rang 8. Eschenbach trifft im nächsten Spiel daheim auf SC Emmen b. Das Spiel findet am Samstag (4. September) statt (20.00 Uhr, Weiherhus, Eschenbach).

Hochdorf steht mit zwei Punkten auf Rang 7. Für Hochdorf geht es auswärts gegen FC Wauwil-Egolzwil weiter. Das Spiel findet am 12. September statt (14.00 Uhr, Sport).

Telegramm: FC Eschenbach II - FC Hochdorf 1:1 (0:1) - Weiherhus, Eschenbach – Tore: 4. Richard Buck 0:1. 85. Silvan Honauer 1:1. – Eschenbach: Joel Isler, Fridolin Müller, Joel Zemp, Reto Heinzer, Myles Stettler, Marc Häller, Dominik Honauer, Kai Marti, Pascal Rast, Silvan Honauer, Fabrizio Geri. – Hochdorf: Samuel Bieri, Raphael Zehnder, Fabian Trottmann, Fabian Gasser, Pascal Schärli, Martin Anderhub, Simon Lipp, Daniel Koch, Claudio Reboredo Alves, Richard Buck, Donato Tomasulo. – Verwarnungen: 44. Richard Buck, 53. Dominik Honauer, 60. Daniel Koch, 74. Fridolin Müller, 87. Yannik Stirnimann.

Tabelle: 1. FC Schötz II 2 Spiele/6 Punkte (7:0). 2. FC Littau III 2/6 (5:3), 3. FC Gunzwil 2/3 (8:5), 4. FC Triengen 1 2/3 (8:6), 5. FC Wauwil-Egolzwil 2/3 (4:3), 6. FC Hitzkirch 2 2/3 (3:7), 7. FC Hochdorf 2/2 (3:3), 8. FC Eschenbach II 2/1 (1:2), 9. FC Ruswil 2/1 (4:8), 10. SC Emmen b 2/0 (2:8).

Mehr Details zum Spiel und zur 4. Liga, Gruppe 6 finden Sie auf der Website des IFV. Zurück zur regionalen Übersicht: Zentralschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 02.09.2021 23:06 Uhr.