4. Liga, Abstiegsrunde, Gruppe 5 Last-Minute-Goal von Srdan Mijatovic bringt Zug 94 Unentschieden gegen Root Zug 94 und Root spielen 2:2 und teilen sich somit die Punkte.

Zweimal legte Root vor, zweimal glich Zug 94 aus. So teilten sich die Teams die Punkte.

In der 25. Minute ging Root durch Rijad Zukic in Führung. Es dauerte allerdings nur gerade [[n]] Minuten, ehe Emir Mehmedovic den 1:1-Ausgleich für Zug 94 erzielte. Roland Schnider sorgte in der 91. Minute für die erneute Führung für Root. Und wieder glich Zug 94 innert kürzester Zeit aus: Srdan Mijatovic traf in der 93. Minute zum Schlussresultat von 2:2.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Enrique Gonzalez von Zug 94 erhielt in der 58. Minute die gelbe Karte.

Zug 94 liegt in der Tabelle unverändert auf Rang 6. Das Team hat vier Punkte. Zug 94 hat bisher einmal gewonnen, zweimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Zug 94 in einem Auswärtsspiel mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das drittklassierte Team FC Littau II. Die Partie findet am 14. Mai statt (14.00 Uhr, Ruopigen, Littau).

Unverändert liegt Root auf Rang 2. Das Team hat acht Punkte. Root hat bisher zweimal gewonnen, nie verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Root spielt in der nächsten Partie zuhause gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Hünenberg III (Rang 8). Das Spiel findet am 14. Mai statt (14.00 Uhr, Unterallmend, Root).

Telegramm: Zug 94 III - SK Root 2:2 (1:1) - Herti Allmend, Zug – Tore: 25. Rijad Zukic 0:1. 33. Emir Mehmedovic (Penalty) 1:1.91. Roland Schnider 1:2. 93. Srdan Mijatovic 2:2. – Zug 94: Alessandro Campisi, Ken Bernet, Enrique Gonzalez, Emir Mehmedovic, Nikola Belic, Lyubomir Panayotov, Srdan Mijatovic, Ricardo Luongo Ruiz, Scharbel Hadodo, Eron Emini, Milos Andelovic. – Root: Dario Bühler, Finn Schürmann, Fabian Stirnimann, Roland Schnider, Raphael Knüsel, Luis Pföstl, Jaél Gosswiler, Rijad Zukic, Dukagjin Radi, Patrick Funk, Michael Christen. – Verwarnungen: 58. Enrique Gonzalez.

