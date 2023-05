4. Liga, Aufstiegsrunde, Gruppe 2 Last-Minute-Goal von Sven Tribelhorn bringt Hergiswil Unentschieden gegen Alpnach Im Spiel zwischen Alpnach und Hergiswil hat es zwar viele Tore gegeben, aber keinen Sieger. Die Teams trennten sich 3:3.

(chm)

Alpnach war zweimal in Führung. Hergiswil lag einmal vorne. Den Ausgleich zum 3:3 schaffte Hergiswil in der 93. Minute.

Kein Team konnte sich mit mehr als einem Tor absetzen. Nach jedem Führungstor gelang dem jeweils anderen Team wieder der Ausgleich.

In der 86. Minute ging Alpnach zunächst 3:2 in Führung. Es handelte sich um einen Penalty. Der Ausgleich für Hergiswil zum 3:3 fiel spät durch Sven Tribelhorn. Er war in der 93. Minute erfolgreich.

Gelbe Karten gab es bei Alpnach für Carlos Filipe Da Costa Fernandes (34.), José Lemos Chaves (76.) und Raul Micael Machado Carneiro (90.). Die einzige gelbe Karte bei Hergiswil erhielt: Neil Studer (76.)

Alpnach kann sich trotz dem Punktegewinn nicht vom Tabellenende lösen. Nach sechs Spielen hat das Team drei Punkte. Alpnach hat bisher noch nie gewonnen. Dreimal spielte das Team unentschieden. Drei Spiele gingen verloren.

Im nächsten Spiel kriegt es Alpnach in einem Auswärtsspiel mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das drittklassierte Team Olympique Lucerne. Diese Begegnung findet am 3. Juni statt (18.00 Uhr, Sportanlagen Allmend, Luzern).

Das Unentschieden bringt Hergiswil in der Tabelle einen Platz nach vorne. Das Team liegt neu mit vier Punkten auf Rang 8. Hergiswil hat bisher einmal gewonnen, dreimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Hergiswil daheim mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das drittklassierte Team Olympique Lucerne. Diese Begegnung findet am Mittwoch (31. Mai) statt (20.00 Uhr, Sportplatz Grossmatt, Hergiswil).

Telegramm: FC Alpnach b - FC Hergiswil II 3:3 (2:1) - Städerried, Alpnachstad – Tore: 24. Simon Mayr 0:1. 36. Carlos Filipe Da Costa Fernandes 1:1. 44. Diogo Filipe Costa Santos 2:1. 70. Dion Schmid (Penalty) 2:2.86. Carlos Filipe Da Costa Fernandes (Penalty) 3:2.93. Sven Tribelhorn 3:3. – Alpnach: Ricardo José Soeira De Almeida, Marko Kobas, Ricardo Filipe Francisco Cruz, José Lemos Chaves, Ruben Alexander De Sousa Gonçalves, Carlos Filipe Da Costa Fernandes, Diogo Filipe Costa Santos, Sergio Miguel Lopes Pereira, Nuno Micael Costa Santos, Paulo Jorge Madureira Vieira, Raul Micael Machado Carneiro. – Hergiswil: Gian Bühlmann, Konstantin Tan, Sven Tribelhorn, Maximilian Remiger, Nils Furrer, Dion Schmid, Marco Allgäuer, Nelio Gautschi, Jasha Vaszary, Martin Spaqi, Roberto Lecci. – Verwarnungen: 34. Carlos Filipe Da Costa Fernandes, 76. Neil Studer, 76. José Lemos Chaves, 90. Raul Micael Machado Carneiro.

