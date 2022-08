3. Liga, Gruppe 2 Last-Minute-Goal von Tiago Dacas bringt Südstern Unentschieden gegen Ebikon im ersten Spiel Zum Saisonauftakt spielen Südstern und Ebikon 4:4 unentschieden.

(chm)

Zweimal ging Ebikon in Führung. In Rückstand lag das Team nie. Doch Südstern schaffte jeweils den Ausgleich, zuletzt in der 92. Minute.

Nach jedem der zwei Führungstore von Ebikon glich Südstern direkt wieder aus. Zuletzt ging Ebikon durch Burhan Dugan in der 85. Minute 4:3 in Führung. Kurz vor Schluss, in der 92. Minute, traf Tiago Dacas für Südstern zum 4:4-Ausgleich.

Den ersten Treffer der Partie hatte Eloy Manuel Aneas Barrios in der 4. Minute für Ebikon geschossen. Ebikon baute in der 16. Minute die Führung weiter aus: Torschütze war erneut Eloy Manuel Aneas Barrios. Die 20. Minute brachte für Südstern den Anschlusstreffer zum 1:2. Erfolgreich war Rui Miguel Peixoto Coutinho. Ebikon baute die Führung in der 33. Minute (Burhan Dugan) weiter aus (3:1). Dank dem Treffer von Kujtim Pnishi (40.) reduzierte sich der Rückstand für Südstern auf ein Tor (2:3).

Ebikon lag während 67 Minuten in Führung, und doch reichte es lediglich für einen Punkt.

Im Spiel gab es total acht Karten. Bei Ebikon sah Manuel Hermann (86.) die rote Karte. Gelbe Karten sahen zudem Renato Roth (30.), Manuel Hermann (62.) und Fabio Da Fonte Pais (65.). Vier gelbe Karten zeigte der Schiedsrichter Spielern von Südstern.

Südstern liegt nach Spiel 1 auf Rang 5. Für Südstern geht es auswärts gegen SK Root (Platz 7) weiter. Das Spiel findet am 27. August statt (18.00 Uhr, Unterallmend, Root).

In der Tabelle steht Ebikon nach dem ersten Spiel auf Rang 6. Im nächsten Spiel kriegt es Ebikon daheim mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das zweitklassierte Team FC Rothenburg. Zu diesem Spiel kommt es am 27. August (18.00 Uhr, Risch, Ebikon).

Telegramm: FC Südstern - FC Ebikon I 4:4 (2:3) - Grenzhof, Luzern – Tore: 4. Eloy Manuel Aneas Barrios 0:1. 16. Eloy Manuel Aneas Barrios 0:2. 20. Rui Miguel Peixoto Coutinho 1:2. 33. Burhan Dugan 1:3. 40. Kujtim Pnishi 2:3. 64. Felipe Burkhardt Batista 3:3. 85. Burhan Dugan 3:4. 92. Tiago Dacas 4:4. – Südstern: Renato Pereira Da Silva, Damion Dwight Hudson, Tiago Dacas, Rodrigo Dos Santos Ferreira, Ramon Moreira Farias, Felipe Burkhardt Batista, William Spaniol, Rui Miguel Peixoto Coutinho, Vinicios Luiz Alcantara Vieira, Welligton Rodrigues Alves, Fidele Fernandez Nsegue. – Ebikon: Fabio Fries, Manuel Troxler, Fabio Da Fonte Pais, Simon Hafen, Lars Ming, Renato Roth, Manuel Hermann, Sinan Said, Burhan Dugan, Noah Schurtenberger, Eloy Manuel Aneas Barrios. – Verwarnungen: 19. Damion Dwight Hudson, 30. Renato Roth, 33. Vinicios Luiz Alcantara Vieira, 54. Marcelo Augusto Nabil dos Anjos, 62. Manuel Hermann, 65. Fabio Da Fonte Pais, 72. Welligton Rodrigues Alves – Ausschluss: 86. Manuel Hermann.

