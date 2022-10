2. Liga Last-Minute-Goal von Tim Oechslin bringt Sins Unentschieden gegen Luzerner SC Luzerner SC und Sins spielen 2:2 und teilen sich somit die Punkte.

(chm)

Sins geriet zweimal in Rückstand, holte sich aber dank dem Ausgleich in der 92. Minute doch noch einen Punkt.

Das Skore eröffnete Abrahan Blättler in der 18. Minute. Er traf für Luzerner SC zum 1:0. Nach nur acht Minuten machte Kürsad Özdemir die Führung schon wieder zunichte. Per Penalty traf Samuel Rodrigues Esteves in der 78. Minute zur 2:1-Führung für Luzerner SC. Gleichstand stellte Tim Oechslin durch seinen Treffer für Sins in der 92. Minute her.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Luzerner SC für Gurbet Huruglica (34.) und Samuel Rodrigues Esteves (87.). Für Sins gab es keine Karte.

Die Tabellensituation bleibt für Luzerner SC unverändert. Mit elf Punkten liegt das Team auf Rang 6. Luzerner SC hat bisher dreimal gewonnen, dreimal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Luzerner SC auswärts mit seinem Tabellennachbarn FC Aegeri 1 (Platz 7) zu tun. Die Partie findet am 9. Oktober statt (15.00 Uhr, Chruzelen, Unterägeri).

Für Sins hat sich die Tabellensituation mit dem Unentschieden nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit neun Punkten auf Rang 9. Sins hat bisher zweimal gewonnen, dreimal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Sins daheim mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das drittklassierte Team FC Schattdorf. Diese Begegnung findet am 8. Oktober statt (18.00 Uhr, Sportanlage Letten, Sins).

Telegramm: Luzerner SC - FC Sins I 2:2 (1:1) - Hubelmatt, Luzern – Tore: 18. Abrahan Blättler 1:0. 26. Kürsad Özdemir 1:1. 78. Samuel Rodrigues Esteves (Penalty) 2:1.92. Tim Oechslin 2:2. – Luzerner SC: Noël Schweizer, Laurin Paulino Caire Maria Weiland, Ivan Procopio, Gurbet Huruglica, Emanuel Berisa, Samuel Rodrigues Esteves, Andrej Weickert, Arben Balaj, Eduard Qupi, Abrahan Blättler, Abdullah Murati. – Sins: Marco Peterhans, Alex Niederberger, Tim Oechslin, Mika Huwyler, Dario Inglin, Marc Von Flüe, Sven Niederberger, Samuel Lustenberger, Jonas Villiger, Nick Bühlmann, Kürsad Özdemir. – Verwarnungen: 34. Gurbet Huruglica, 87. Samuel Rodrigues Esteves.

Alle Spiele dieser Woche in der 2. Liga:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Innerschweizerischen Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Zentralschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 02.10.2022 16:02 Uhr.

Neu auf diesem Portal für Regionalfussball-Fans: «11:11 – die Provinzkick-Show». Jetzt anschauen.