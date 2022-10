3. Liga, Gruppe 1 Lauro Baumgartner rettet Buochs einen Punkt gegen Hünenberg 2:2 lautet das Resultat zwischen Hünenberg und Buochs. Die Teams teilen sich die Punkte.

(chm)

Hünenberg verspielte in der Schlussphase den Sieg, als das Team in der 91. Minute einen Treffer von Lauro Baumgartner zuliess. Dieser rettete damit Buochs einen Punkt. Zum Auftakt der Partie hatte Ron Fischer sein Team in der 5. Minute in Führung geschossen. Der Ausgleich für Hünenberg fiel in der 42. Minute (Matias Vrazic). Das Tor von Mirzet Mehidic in der 52. Minute bedeutete die 2:1-Führung für Hünenberg.

Im Spiel gab es total sechs Karten. Hünenberg kassierte vier gelbe Karten. Bei Buochs erhielten Aron von Holzen (36.) und Simon Mathis (50.) eine gelbe Karte.

Die Tabellensituation bleibt für Hünenberg unverändert. Das Team liegt mit neun Punkten auf Rang 9. Hünenberg hat bisher zweimal gewonnen, dreimal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Hünenberg spielt zum nächsten Mal auswärts gegen FC Baar 1 (Platz 7). Diese Begegnung findet am 14. Oktober statt (20.15 Uhr, Fussballanlage Lättich, Baar).

Der eine gewonnene Punkt hat für Buochs nicht ausgereicht für eine Verbesserung in der Tabelle: Das Team bleibt auf dem letzten Platz (vier Punkte). Buochs hat bisher noch nie gewonnen. Viermal spielte das Team unentschieden. Vier Spiele gingen verloren.

Buochs trifft im nächsten Spiel zuhause auf SC Steinhausen (Platz 10). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Die Partie findet am 15. Oktober statt (18.30 Uhr, Seefeld, Buochs).

Telegramm: FC Hünenberg I - SC Buochs 2:2 (1:1) - Ehret, Hünenberg – Tore: 5. Ron Fischer 0:1. 42. Matias Vrazic 1:1. 52. Mirzet Mehidic 2:1. 91. Lauro Baumgartner 2:2. – Hünenberg: Adrian Schelbert, Jonas Huwyler, Mirzet Mehidic, Ümit Celik, Erich Schnider, Dario Burkhardt, Matias Vrazic, Gino Dönni, Ante Pekas, Elmir Softic, Flamur Loshaj. – Buochs: Mauro Truttmann, Tim Walker, Stefan Mathis, Simon Mathis, Fabian Niederberger, Aron von Holzen, Lauro Baumgartner, Mauro Imboden, Daniele Ricupero, Ron Fischer, Marco Ignatov. – Verwarnungen: 32. Erich Schnider, 36. Aron von Holzen, 38. Matias Vrazic, 50. Simon Mathis, 50. Ante Pekas, 72. Elmir Softic.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 1:

Tabelle

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 08.10.2022 22:25 Uhr.

