Frauen 2. Liga Leandra Limacher rettet Escholzmatt-Marbach einen Punkt gegen Luzern Frauen Im Spiel zwischen Escholzmatt-Marbach und Luzern Frauen gibt es keinen Sieger. Die Teams trennen sich 2:2 unentschieden.

(chm)

Luzern Frauen verspielte in der Schlussphase den Sieg, als das Team in der 92. Minute einen Treffer von Leandra Limacher zuliess. Dieser rettete damit Escholzmatt-Marbach einen Punkt. Tabea Emmenegger hatte mit dem ersten Tor der Partie (7. Minut.) escholzmatt-Marbach 1:0 in Führung gebracht. Zum Ausgleich für Luzern Frauen traf Nadja Beroud in der 50. Minute. In der 73. Minute war es an Vanessa Oliveira Santos, Luzern Frauen 2:1 in Führung zu bringen.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Escholzmatt-Marbach rückt mit dem Unentschieden in der Tabelle nach vorne:

Mit fünf Punkten liegt das Team auf Rang 8.

Das Team verbessert sich um einen Platz.

Escholzmatt-Marbach hat bisher einmal gewonnen, fünfmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Escholzmatt-Marbach tritt im nächsten Spiel auswärts gegen das Spitzenteam von Team Uri Frauen I an, das derzeit auf Platz 2 liegt. Das Spiel findet am 30. Oktober statt (14.00 Uhr, Pfaffenmatt, Erstfeld).

Für Luzern Frauen hat sich die Tabellensituation mit dem Unentschieden nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit sechs Punkten auf Rang 7. Luzern Frauen hat bisher einmal gewonnen, viermal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Luzern Frauen daheim mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das drittklassierte Team FC Horw. Die Partie findet am Mittwoch (26. Oktober) statt (20.00 Uhr, Sportanlagen Allmend, Luzern).

Telegramm: Team Region Entlebuch - FC Luzern Frauen 2 2:2 (1:0) - Sportplatz Farbschachen, Entlebuch – Tore: 7. Tabea Emmenegger 1:0. 50. Nadja Beroud 1:1. 73. Vanessa Oliveira Santos 1:2. 92. Leandra Limacher 2:2. – Escholzmatt-Marbach: Melanie Schmid, Michèle Bieri, Tamara Emmenegger, Julia Wicki, Sarah Koch, Deborah Duss, Deborah Müller, Lorena Theiler, Tabea Emmenegger, Rebekka Studer, Leandra Limacher. – Luzern Frauen: Xenia Vogel, Jaqueline Portmann, Louise Runkel, Tania Alexandra Guerra Marques, Laura Gnos, Chiara Mercurio, Ronja Hofstetter, Julia Odermatt, Livia Steiner, Nadja Beroud, Valentina Floccari. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

