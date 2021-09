3. Liga, Gruppe 3 Liberat Gashi führt Altbüron-Grossd. Mit vier Toren zum Sieg gegen Escholzmatt-Marbach Altbüron-Grossd. Behielt im Spiel gegen Escholzmatt-Marbach am Samstag zuhause das bessere Ende für sich und siegte 5:0.

In der 27. Minute war es an Marcel Koller, Altbüron-Grossd. 1:0 in Führung zu bringen. Liberat Gashi erhöhte in der 35. Minute zur 2:0-Führung für Altbüron-Grossd. Mit einem weiteren Tor sorgte Liberat Gashi in der 45. Minute für das 3:0 für Altbüron-Grossd.

Vier Minuten dauerte es, ehe Liberat Gashi erneut erfolgreich war. Er traf in der 49. Minute zum 4:0 für Altbüron-Grossd. Der gleiche Liberat Gashi war auch für das 5:0 Altbüron-Grossd. Verantwortlich.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Shkelzen Alusi von Altbüron-Grossd. Erhielt in der 47. Minute die gelbe Karte.

Altbüron-Grossd. Hat die zweitbeste Torbilanz der Gruppe. Das Team schiesst im Schnitt 2.7 Tore pro Partie.

Die Abwehr von Escholzmatt-Marbach kassiert nicht selten viele Gegentore. Total liess das Team 16 Tore in fünf Spielen zu. Das entspricht einem Durchschnitt von 3.2 Toren pro Spiel (Rang 12).

In der Tabelle verbessert sich Altbüron-Grossd. Von Rang 11 auf 7. Das Team hat vier Punkte. Altbüron-Grossd. Hat je einmal gewonnen, verloren und unentschieden gespielt.

Altbüron-Grossd. Spielt zum nächsten Mal auf fremdem Terrain gegen FC Ruswil (Platz 5). Die Partie findet am Dienstag (21. September) statt (20.00 Uhr, Schützenberg, Ruswil).

Durch die Niederlage taucht Escholzmatt-Marbach unter den Strich. Das Team liegt mit drei Punkten auf Rang 11. Das Team verliert damit einen Platz. Für Escholzmatt-Marbach war es bereits die zweite Niederlage in Serie.

Mit dem fünftplatzierten FC Ruswil kriegt es Escholzmatt-Marbach als nächstes in einem Auswärtsspiel mit einem deutlich besser klassierten Gegner zu tun. Die Partie findet am 25. September statt (19.30 Uhr, Schützenberg, Ruswil).

Telegramm: FC Altbüron-Grossdietwil - FC Escholzmatt-Marbach 5:0 (3:0) - Aengelgehr, Altbüron – Tore: 27. Marcel Koller 1:0. 35. Liberat Gashi 2:0. 45. Liberat Gashi 3:0. 49. Liberat Gashi 4:0. 60. Liberat Gashi 5:0. – Altbüron-Grossd.: Xhelal Tupella, Rouven Corti, Kilian Affentrager, Matthias Achermann, Sven Geiser, Andreas Hofer, Marcel Koller, Sandro Huwiler, Arbias Binaku, Shkelzen Alusi, Liberat Gashi. – Escholzmatt-Marbach: Ian Glanzmann, Andreas Muff, Arber Krasniqi, Stefan Wüthrich, Adnan Tola, Bobi Johannes Dogdu, Maran Mohanarangan, David Dogdu, Thomas Niederberger, Flamur Azizi, Goncalo Vicente Fernandes Madeira. – Verwarnungen: 47. Shkelzen Alusi.

Alle Spiele des Tages in der 3. Liga, Gruppe 3: FC Altbüron-Grossdietwil - FC Escholzmatt-Marbach 5:0, FC Entlebuch - FC Knutwil 4:1, SC Reiden - FC Ruswil 1:0, FC Dagmersellen - FC Grosswangen-Ettiswil 4:0, FC Buttisholz - FC Nottwil 2:0

Tabelle: 1. SC Reiden 5 Spiele/13 Punkte (8:3). 2. FC Entlebuch 5/12 (13:8), 3. FC Buttisholz 5/10 (9:4), 4. FC Wolhusen 5/8 (12:7), 5. FC Ruswil 4/7 (9:4), 6. FC Dagmersellen 4/6 (12:8), 7. FC Altbüron-Grossdietwil 3/4 (8:5), 8. FC Nottwil 4/4 (5:5), 9. FC Knutwil 5/4 (7:13), 10. FC Grosswangen-Ettiswil 5/4 (5:12), 11. FC Escholzmatt-Marbach 5/3 (4:16), 12. FC Sempach 4/1 (4:11).

