Frauen 3. Liga Linda Thürig rettet Gunzwil einen Punkt gegen Cham Das Resultat im Spiel zwischen Gunzwil und Cham lautet 2:2.

(chm)

Gunzwil geriet zweimal in Rückstand, holte sich aber dank dem Ausgleich in der 83. Minute doch noch einen Punkt.

Das erste Tor der Partie fiel für Cham: Stephanie Baldelli brachte ihre Mannschaft in der 17. Minute 1:0 in Führung. Gleichstand (1:1) hiess es wieder in der 63. Minute, als Linda Thürig für Gunzwil traf. In der 80. Minute schoss Stephanie Baldelli Cham mittels Elfmeter in Führung (2:1). Der Ausgleich zum 2:2 fiel nur gerade drei Minuten später. Für Gunzwil traf Linda Thürig (83.).

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

In seiner Gruppe hat Gunzwil den höchsten Tore-Schnitt pro Spiel. Total schoss das Team 35 Tore in 17 Spielen. Das entspricht einem Durchschnitt von 2.1 Toren pro Spiel.

Die Tabellensituation hat sich für Gunzwil nicht verändert. Das Team liegt mit 31 Punkten auf Rang 3. Gunzwil hat bisher neunmal gewonnen, viermal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Gunzwil spielt zum nächsten Mal auf fremdem Terrain gegen SG Obwalden (Platz 7). Die Partie findet am 17. Juni statt (20.15 Uhr, Städerried, Alpnachstad).

Für Cham hat sich die Tabellensituation mit dem Unentschieden nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 22 Punkten auf Rang 6. Cham hat bisher sechsmal gewonnen, siebenmal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Für Cham geht es in einem Heimspiel gegen FC Hünenberg (Platz 9) weiter. Diese Begegnung findet am 17. Juni statt (18.00 Uhr, Eizmoos, Cham).

Telegramm: Team Gunzwil-Sempach - SC Cham 2:2 (0:1) - Sportanlage Seeland, Sempach – Tore: 17. Stephanie Baldelli 0:1. 63. Linda Thürig 1:1. 80. Stephanie Baldelli (Penalty) 1:2.83. Linda Thürig 2:2. – Gunzwil: Noelia Arnold, Annina Nurmi, Livia Bättig, Carina Kronenberg, Mirjam Räber, Romana Ruoss, Michelle Garcia, Melanie Bühler, Nina Leupi, Sara Galliker, Giuliana Costa. – Cham: Francisca Maria Soares Ramos, Nadia Schär, Tessa Stadelmann, Lara Aschwanden, Melanie Zürcher, Sarina Von Flüe, Stephanie Baldelli, Flavia Estermann, Selin Iten, Devya Caparelli, Lisa Kehrli. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

