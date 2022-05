3. Liga, Gruppe 3 Linus Klemenjak rettet Buttisholz einen Punkt gegen Wolhusen 2:2 lautet das Resultat zwischen Buttisholz und Wolhusen. Die Teams teilen sich die Punkte.

(chm)

Zweimal ging Wolhusen in Führung. Doch Buttisholz schaffte jeweils den Ausgleich.

Das Skore eröffnete Alain Brunner in der 22. Minute. Er traf für Wolhusen zum 1:0. Der Ausgleichstreffer fiel in Minute 47, als Linus Klemenjak für Buttisholz erfolgreich war. Jonas Wicki brachte Wolhusen 2:1 in Führung (69. Minute).

Linus Klemenjak sorgte in den letzten Minuten noch für den 2:2-Ausgleich für Buttisholz. Er traf in der 91. Minute.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Wolhusen sah Angelo Zimmermann (85.) die rote Karte. Gelbe Karten gab es keine. Die einzige gelbe Karte bei Buttisholz erhielt: Albin Krasniqi (43.)

In der Abwehr gehört Buttisholz zu den Besten: Der Gegentoreschnitt pro Spiel für das Team liegt bei 1.1 (Rang 2).

Buttisholz bleibt in der Tabelle am gleichen Ort. Das Team liegt mit 34 Punkten auf Rang 3. Buttisholz hat bisher zehnmal gewonnen, fünfmal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Buttisholz tritt im nächsten Spiel auf fremdem Terrain gegen das Spitzenteam von FC Ruswil an, das derzeit auf Platz 2 liegt. Das Spiel findet am 14. Mai statt (17.45 Uhr, Schützenberg, Ruswil).

Das Unentschieden bringt Wolhusen in der Tabelle einen Platz nach vorne. Das Team liegt neu mit 28 Punkten auf Rang 4. Wolhusen hat bisher achtmal gewonnen, siebenmal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Wolhusen tritt im nächsten Spiel zuhause gegen das Spitzenteam von FC Entlebuch an, das derzeit auf Platz 1 liegt. Die Partie findet am 14. Mai statt (18.00 Uhr, Blindei, Wolhusen).

Telegramm: FC Buttisholz - FC Wolhusen 2:2 (0:1) - Sportpark, Buttisholz – Tore: 22. Alain Brunner 0:1. 47. Linus Klemenjak 1:1. 69. Jonas Wicki 1:2. 91. Linus Klemenjak 2:2. – Buttisholz: Silvan Jost, Michael Erni, Martial Theiler, Albin Krasniqi, Lukas Portmann, Andreas Matter, Damian Meier, Quirin Felder, Simon Ineichen, Daniele Fuschetto, Linus Klemenjak. – Wolhusen: David Wicki, Cyrill Marbacher, Valerian Duhanaj, Endrit Tarashaj, Adrian Brunner, Jonas Wicki, Michael Stöckli, Daniel Brunner, David Bucher, Alain Brunner, Dario Marti. – Verwarnungen: 43. Albin Krasniqi – Ausschluss: 85. Angelo Zimmermann.

