2. Liga Littau gewinnt deutlich gegen Altdorf Littau gewinnt am Samstag zuhause gegen Altdorf 3:0.

(chm)

Alessio Colatrella brachte Littau 1:0 in Führung (12. Minute). Den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Littau stellte Jan Hostettler in Minute 46 her. Das letzte Tor der Partie erzielte Gabriel Ranzenberger, der in der 74. Minute die Führung für Littau auf 3:0 ausbaute.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Littau für Yvo Schorno (62.) und Tim Steffen (83.). Keine einzige Karte erhielt Altdorf.

Littau machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um vier Plätze und liegt neu mit 22 Punkten auf Rang 9. Littau hat bisher siebenmal gewonnen, elfmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Littau spielt zum nächsten Mal in einem Auswärtsspiel gegen FC Hochdorf (Platz 14). Zu diesem Spiel kommt es am 22. April (17.00 Uhr, Arena, Hochdorf).

Mit der Niederlage rückt Altdorf in der Tabelle einen Platz nach hinten. Das Team belegt mit 19 Punkten neu Platz 13. Altdorf hat bisher sechsmal gewonnen, zwölfmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Mit dem sechstplatzierten FC Sarnen kriegt es Altdorf als nächstes in einem Heimspiel mit einem deutlich besser klassierten Gegner zu tun. Die Partie findet am 22. April statt (17.00 Uhr, Gemeindesportplatz, Altdorf).

Telegramm: FC Littau - FC Altdorf 3:0 (2:0) - Ruopigen, Littau – Tore: 12. Alessio Colatrella 1:0. 46. Jan Hostettler 2:0. 74. Gabriel Ranzenberger 3:0. – Littau: Ramon Grüter, Rinor Zharku, Abdalla Mamo, Colin Bächler, Patrice Gilli, Sammy Cook, Tim Steffen, Yvo Schorno, Alessio Colatrella, Jan Hostettler, Kürsad Özdemir. – Altdorf: Kai Nicolas Stutz, Raphael Herger, Luca Arnold, Philipp Zurfluh, André Bissig, Luca Tresch, Lars Zgraggen, Silvan Christen, Fabian Nickel, Atdhe Gashi, Noel Arnold. – Verwarnungen: 62. Yvo Schorno, 83. Tim Steffen.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 19.04.2023 11:25 Uhr.