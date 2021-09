4. Liga, Gruppe 4 Littau gewinnt klar gegen Rothenburg Sieg für Littau: Gegen Rothenburg gewinnt das Team am Mittwoch auswärts 4:1.

(chm)

Das erste Tor der Partie erzielte Sven Gerschwiler für Littau. In der 8. Minute traf er zum 1:0. Littau baute die Führung in der 46. Minute (Livio Saccardo) weiter aus (2:0). Simon Scherer baute in der 85. Minute die Führung für Littau weiter aus (3:0).

Dario Hänsli verkürzte in der 87. Minute den Rückstand von Rothenburg auf 1:3. Das Tor fiel durch einen Elfmeter. Das letzte Tor der Partie erzielte Timon Troughton, der in der 89. Minute die Führung für Littau auf 4:1 ausbaute.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Patrick Egli von Rothenburg erhielt in der 33. Minute die gelbe Karte.

Dass Littau viele Tore schiesst, kommt häufig vor. In seinen vier Spielen hat Littau durchschnittlich 4 Treffer pro Partie erzielt. Das Team hat die drittbeste Offensive der Gruppe. Die Defensive belegt Rang 4 mit durchschnittlich 2 zugelassenen Toren pro Spiel.

Littau verbessert sich in der Tabelle von Rang 5 auf 2. Das Team hat neun Punkte. Littau hat bisher dreimal gewonnen und einmal verloren.

Littau spielt zum nächsten Mal in einem Heimspiel gegen SC Obergeissenstein (Platz 4). Das Spiel findet am 26. September statt (13.00 Uhr, Ruopigen, Littau).

Rothenburg steht in der Tabelle neu auf Rang 5 (zuvor: 3). Das Team hat sieben Punkte. Rothenburg hat bisher zweimal gewonnen, einmal verloren und einmal unentschieden gespielt. Rothenburg verlor zudem erstmals zuhause.

Im nächsten Spiel kriegt es Rothenburg auf fremdem Terrain mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das erstklassierte Team SC Emmen a. Das Spiel findet am 26. September statt (14.00 Uhr, Sportanlage Feldbreite, Emmen).

Telegramm: FC Rothenburg - FC Littau II 1:4 (0:1) - Chärnsmatt, Rothenburg – Tore: 8. Sven Gerschwiler 0:1. 46. Livio Saccardo 0:2. 85. Simon Scherer 0:3. 87. Dario Hänsli (Penalty) 1:3.89. Timon Troughton 1:4. – Rothenburg: Sascha Matter, Marvin Glanzmann, Adrian Hotz, Tim Bolzern, Cédric Nadler, Erich Schnider, Joel Zimmermann, Thomas Müller, David Müller, Dario Hänsli, Patrick Egli. – Littau: Cedric Hefti, Mike Wyrsch, Thomas Binggeli, Sebastian Steger, Marco Barmettler, Livio Saccardo, Kevin Mendoza, Manuel Keiser, Fabian Bühler, Fabio Machado, Sven Gerschwiler. – Verwarnungen: 33. Patrick Egli.

Tabelle: 1. SC Emmen a 4 Spiele/10 Punkte (17:7). 2. FC Littau II 4/9 (16:8), 3. Hildisrieder SV 4/8 (19:5), 4. SC Obergeissenstein 4/7 (11:2), 5. FC Rothenburg 4/7 (9:8), 6. FC Emmenbrücke II 4/5 (10:8), 7. FC Südstern b 4/4 (8:23), 8. FC Malters 4/3 (5:12), 9. FC Eschenbach III 4/2 (5:13), 10. Luzerner SC 4/0 (8:22).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 16.09.2021 22:15 Uhr.