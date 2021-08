4. Liga, Gruppe 1 Littau gewinnt zum Auftakt deutlich gegen Luzerner SC – Fabio Machado trifft dreimal Littau bezwingt im ersten Spiel der neuen Saison Luzerner SC zuhause mit 8:1

(chm)

Luzerner SC erzielte den ersten Treffer der Partie. Durch Manuel Bucheli ging das Team in der 3. Minute in Führung. Gleichstand (1:1) hiess es wieder in der 15. Minute, als Manuel Keiser für Littau traf.

Danach drehte Littau auf. Das Team schoss ab der 24. Minute noch sieben weitere Tore, während Luzerner SC kein Tore mehr gelang. Der Endstand lautete 8:1.

Matchwinner für Littau war Fabio Machado, der gleich dreimal traf. Die weiteren Torschützen für Littau waren: Fabian Bühler (2 Treffer), Manuel Keiser (1 Treffer), Edvin Arifi (1 Treffer) und Cyrill Stocker (1 Treffe.) einziger Torschütze für Luzerner SC war: Manuel Bucheli (1 Treffer).

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Luzerner SC für Mergim Berisha (40.) und Hamza Duale Musse (55.). Für Littau gab es keine Karte.

Littau reiht sich nach dem Spiel auf Rang 1 ein. Für Littau geht es auswärts gegen FC Emmenbrücke II weiter. Das Spiel findet am 28. August statt (20.30 Uhr, Sportanlage Gersag, Emmenbrücke).

In der Tabelle steht Luzerner SC nach dem ersten Spiel auf Rang 10. Im nächsten Spiel kriegt es Luzerner SC in einem Heimspiel mit seinem Tabellennachbarn SC Emmen a zu tun. Die Partie findet am 28. August statt (18.00 Uhr, Hubelmatt, Luzern).

Telegramm: FC Littau II - Luzerner SC 8:1 (3:1) - Ruopigen, Littau – Tore: 3. Manuel Bucheli (Penalty) 0:1.15. Manuel Keiser 1:1. 24. Fabian Bühler 2:1. 41. Fabio Machado 3:1. 56. Cyrill Stocker 4:1. 60. Fabian Bühler 5:1. 64. Fabio Machado 6:1. 72. Edvin Arifi 7:1. 80. Fabio Machado 8:1. – Littau: Fabio Fries, Stephan Renggli, Mike Wyrsch, Lukas Bürcher, Thomas Binggeli, Ahmet Gökcebay, Cyrill Stocker, Francisco Alejandro Sanchez Oliva, Manuel Keiser, Fabio Machado, Fabian Bühler. – Luzerner SC: Refik Rexhepi, Sämi Kaufmann, Jean Marc Niederberger, Mergim Berisha, Louai Chabbeh, Manuel Bucheli, Fabian Kolaj, Fabio Földes, Sanjiepan Sutha, Bejtula Tika, Lukas Aeschlimann. – Verwarnungen: 40. Mergim Berisha, 55. Hamza Duale Musse.

Tabelle: 1. FC Littau II 1 Spiel/3 Punkte (8:1). 2. SC Obergeissenstein 0/0 (0:0), 3. Hildisrieder SV 0/0 (0:0), 4. FC Malters 0/0 (0:0), 5. FC Emmenbrücke II 0/0 (0:0), 6. FC Rothenburg 0/0 (0:0), 7. FC Südstern b 0/0 (0:0), 8. FC Eschenbach III 0/0 (0:0), 9. SC Emmen a 0/0 (0:0), 10. Luzerner SC 1/0 (1:8).

Mehr Details zum Spiel und zur 4. Liga, Gruppe 1 finden Sie auf der Website des IFV.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 21.08.2021 08:22 Uhr.