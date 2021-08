4. Liga, Gruppe 1 Littau mit drei Punkten auswärts gegen Gunzwil im ersten Spiel – Drei Treffer für Marvin Kottmann Sieg für Littau gegen Gunzwil im ersten Spiel der neuen Saison. Das Resultat: 4:3.

(chm)

Das Skore eröffnete Marvin Kottmann in der 19. Minute. Er traf für Littau zum 1:0. Gunzwil glich in der 49. Minute durch Rafael Borges Lopes aus. Raffael Furrer schoss Gunzwil in der 51. Minute zur 2:1-Führung.

Gleichstand war in der 57. Minute hergestellt: Marvin Kottmann traf für Littau. Raffael Furrer erzielte in der 59. Minute den Führungstreffer zum 3:2 für Gunzwil. Der Ausgleich für Littau fiel in der 68. Minute (Mischa Tomé). Nochmals Marvin Kottmann sorgte in der 77. Minute für die entscheidende Führung zu Gunsten von Littau. Es blieb der letzte Treffer der Partie.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Nach dem ersten Spiel steht Littau auf dem dritten Rang. Für Littau geht es in einem Heimspiel gegen FC Eschenbach II weiter. Die Partie findet am 28. August statt (20.00 Uhr, Ruopigen, Littau).

Gunzwil liegt nach Spiel 1 auf Rang 7. Für Gunzwil geht es in einem Auswärtsspiel gegen SC Emmen b weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 28. August (18.00 Uhr, Sportanlage Feldbreite, Emmen).

Telegramm: FC Gunzwil - FC Littau III 3:4 (0:1) - Linden, Gunzwil – Tore: 19. Marvin Kottmann 0:1. 49. Rafael Borges Lopes 1:1. 51. Raffael Furrer 2:1. 57. Marvin Kottmann 2:2. 59. Raffael Furrer 3:2. 68. Mischa Tomé 3:3. 77. Marvin Kottmann 3:4. – Gunzwil: Silas Gassmann, David Cavadini, Raphael Erni, Luca Stirnemann, Lukas Troxler, Sandro Wey, Aaron Zimmermann, Rafael Borges Lopes, Noël Stocker, Dario Schumacher, Raffael Furrer. – Littau: Cedric Hefti, Fabian Crusco, Cedric Brun, Marcel Brun, Simone Scardino, Patrick Eggeling, Nicola Schardt, Tiziano Salatino, Mischa Tomé, Raffael Metzler, Marvin Kottmann. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Alle Spiele des Tages in der 4. Liga, Gruppe 1: FC Ruswil - FC Triengen 1 2:6, FC Schötz II - FC Wauwil-Egolzwil 1:0, FC Gunzwil - FC Littau III 3:4, FC Hitzkirch 2 - SC Emmen b 3:1

Tabelle: 1. FC Triengen 1 1 Spiel/3 Punkte (6:2). 2. FC Hitzkirch 2 1/3 (3:1), 3. FC Littau III 1/3 (4:3), 4. FC Schötz II 1/3 (1:0), 5. FC Hochdorf 0/0 (0:0), 6. FC Eschenbach II 0/0 (0:0), 7. FC Gunzwil 1/0 (3:4), 8. FC Wauwil-Egolzwil 1/0 (0:1), 9. SC Emmen b 1/0 (1:3), 10. FC Ruswil 1/0 (2:6).

Mehr Details zum Spiel und zur 4. Liga, Gruppe 1 finden Sie auf der Website des IFV.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 22.08.2021 13:24 Uhr.