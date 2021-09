4. Liga, Gruppe 4 Littau siegt gegen Malters – Entscheidung in der Schlussminute Malters lag gegen Littau deutlich vorne, nämlich 2:0 (66. Minute) - und verlor dennoch. Littau feiert einen 3:2-Heimsieg.

(chm)

Littau geriet in der Partie zunächst mit zwei Toren in Rückstand: Das erste Tor der Partie fiel für Malters: Prenk Marki brachte seine Mannschaft in der 57. Minute 1:0 in Führung. Erneut Prenk Marki traf in der 66. Minute auch zum 2:0 für Malters.

Zunächst gelang Fabio Machado der Anschlusstreffer. Dann kehrte Littau das Spiel noch mit zwei späten Toren. Zunächst war Cyrill Stocker in der 83. Minute erfolgreich, dann traf Fabio Machado zehn Minuten später zum 3:2.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Fabio Fries von Littau erhielt in der 95. Minute die gelbe Karte.

Littau verbessert sich in der Tabelle von Rang 6 auf 4. Das Team hat sechs Punkte. Für Littau ist es bereits der zweite Sieg der laufenden Saison. Das Team hat zweimal zuhause und nie auswärts gewonnen.

Im nächsten Spiel kriegt es Littau auf fremdem Terrain mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das drittklassierte Team FC Rothenburg. Das Spiel findet am 15. September statt (20.00 Uhr, Chärnsmatt, Rothenburg).

In der Tabelle liegt Malters weiterhin auf Rang 7. Das Team hat drei Punkte. Malters hat bisher einmal gewonnen und zweimal verloren.

Malters tritt im nächsten Spiel in einem Heimspiel gegen das Spitzenteam von SC Emmen a an, das derzeit auf Platz 2 liegt. Das Spiel findet am Donnerstag (9. September) statt (20.30 Uhr, Oberei, Malters).

Telegramm: FC Littau II - FC Malters 3:2 (0:0) - Ruopigen, Littau – Tore: 57. Prenk Marki 0:1. 66. Prenk Marki 0:2. 68. Fabio Machado (Penalty) 1:2.83. Cyrill Stocker 2:2. 93. Fabio Machado 3:2. – Littau: Fabio Fries, Mike Wyrsch, Lukas Bürcher, Sebastian Steger, Marco Barmettler, Livio Saccardo, Kevin Mendoza, Manuel Keiser, Fabio Machado, Fabian Bühler, Sven Gerschwiler. – Malters: Raim Selimi, Micha Bucheli, Dominik Burri, Jonas Schröter, Donat Furrer, Florian Bachmann, Patrick Stalder, Sven Stadelmann, Niklas Zihlmann, Nicolas Stephan, Prenk Marki. – Verwarnungen: 95. Fabio Fries.

Alle Spiele des Tages in der 4. Liga, Gruppe 4: Hildisrieder SV - Luzerner SC 4:1, FC Littau II - FC Malters 3:2, SC Emmen a - FC Emmenbrücke II 2:2, FC Rothenburg - SC Obergeissenstein 0:0

Tabelle: 1. Hildisrieder SV 3 Spiele/7 Punkte (17:3). 2. SC Emmen a 3/7 (12:6), 3. FC Rothenburg 2/6 (7:3), 4. FC Littau II 3/6 (12:7), 5. FC Emmenbrücke II 3/4 (8:6), 6. SC Obergeissenstein 2/3 (7:1), 7. FC Malters 3/3 (4:7), 8. FC Eschenbach III 2/1 (4:9), 9. FC Südstern b 2/0 (0:18), 10. Luzerner SC 3/0 (4:15).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 04.09.2021 23:28 Uhr.