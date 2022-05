2. Liga Littau siegt gegen Sarnen – Wessley Joao De Jesus Tiburcio mit Last-Minute-Treffer Sieg für Littau: Gegen Sarnen gewinnt das Team am Samstag zuhause 3:2.

Die Entscheidung im Spiel fiel erst in der Schlussphase, als Littau das 3:2 gelang. Verantwortlich für den Siegtreffer in der 93. Minute war Wessley Joao De Jesus Tiburcio.

Simon Cook hatte davor in der 23. Minute zum 1:0 für Littau getroffen. Gleichstand (1:1) hiess es wieder in der 46. Minute, als Daniel Rohrer für Sarnen traf. Mauro Fanger brachte Sarnen 2:1 in Führung (62. Minute). Gleichstand (2:2) hiess es wieder in der 90. Minute, als Janis Wyss für Littau traf.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Sarnen für Marco Schmidlin (42.) und Anto Brnic (87.). Die einzige gelbe Karte bei Littau erhielt: Federico Volpe (80.)

Littau machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um zwei Plätze und liegt neu mit 33 Punkten auf Rang 3. Littau hat bisher elfmal gewonnen und zehnmal verloren.

Als nächstes trifft Littau in einem Auswärtsspiel mit FC Rothenburg (Rang 10) auf ein schlechterklassiertes Team. Die Partie findet am 14. Mai statt (18.00 Uhr, Chärnsmatt, Rothenburg).

Mit der Niederlage rückt Sarnen in der Tabelle einen Platz nach hinten. Das Team belegt mit 28 Punkten neu Platz 9. Sarnen hat bisher achtmal gewonnen, neunmal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Für Sarnen geht es zuhause gegen FC Stans (Platz 14) weiter. Das Spiel findet am 14. Mai statt (17.00 Uhr, Seefeld, Sarnen).

Telegramm: FC Littau - FC Sarnen 3:2 (1:0) - Ruopigen, Littau – Tore: 23. Simon Cook 1:0. 46. Daniel Rohrer 1:1. 62. Mauro Fanger 1:2. 90. Janis Wyss 2:2. 93. Wessley Joao De Jesus Tiburcio 3:2. – Littau: Cedric Hefti, Sammy Cook, Abdalla Mamo, Nicola Baumann, Patrice Gilli, Dario Nickel, Yannic Aregger, Rinor Zharku, Simon Cook, Luca Baumann, Wessley Joao De Jesus Tiburcio. – Sarnen: Nino Fanger, Livio Fanger, Aurel Bode, Marco Schmidlin, Jason Kuhn, Ante Pekas, Anto Brnic, Dzenan Cekovic, Mauriz von Ah, Daniel Rohrer, Nedal Ahmad. – Verwarnungen: 42. Marco Schmidlin, 80. Federico Volpe, 87. Anto Brnic.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 08.05.2022 10:40 Uhr.