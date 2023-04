2. Liga Littau sorgt bei Horw für Überraschung – Später Siegtreffer Littau hat am Samstag gegen Horw die Überraschung geschafft: Die 14.-platzierte Mannschaft siegt zuhause gegen das fünftklassierte Team 2:1.

(chm)

Littau geriet zunächst in Rückstand, als Leandro Bezzola in der 23. Minute die zwischenzeitliche Führung für Horw gelang. In der 63. Minute glich Littau jedoch aus und ging in der 87. Minute in Führung. Torschützen waren Alessio Colatrella und Karim Mostafa.

Gelbe Karten gab es bei Littau für Patrice Gilli (55.), Metin Adiller (70.) und Yvo Schorno (91.). Bei Horw erhielten Dominic Schilling (42.) und Nico Kaufmann (91.) eine gelbe Karte.

Dank dem Sieg ist Littau nicht mehr Letzter in der Tabelle: 19 Punkte bedeuten Rang 13. Es macht einen Platz gut. Littau hat bisher sechsmal gewonnen, elfmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Littau trifft im nächsten Spiel daheim auf FC Altdorf (Platz 12). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Das Spiel findet am 15. April statt (18.00 Uhr, Ruopigen, Littau).

Nach der Niederlage büsst Horw zwei Plätze in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit 27 Punkten auf Rang 7. Horw hat bisher achtmal gewonnen, siebenmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Als nächstes trifft Horw in einem Heimspiel mit FC Hochdorf (Platz 14) auf ein schlechterklassiertes Team. Diese Begegnung findet am 15. April statt (18.00 Uhr, Seefeld, Horw).

Telegramm: FC Littau - FC Horw 2:1 (0:1) - Ruopigen, Littau – Tore: 23. Leandro Bezzola 0:1. 63. Alessio Colatrella (Penalty) 1:1.87. Karim Mostafa 2:1. – Littau: Ramon Grüter, Rinor Zharku, Abdalla Mamo, Colin Bächler, Patrice Gilli, Sammy Cook, Yvo Schorno, Alessio Colatrella, Jan Hostettler, Kürsad Özdemir, Livio Mürner. – Horw: Matthias Minder, Sandro Leyers, Nico Kaufmann, Jason Fuhrer, Marco Mangold, Olivier Kleiner, Emanuell Sakica, Fabio Lötscher, Daniel Blum, Dino Fischer, Leandro Bezzola. – Verwarnungen: 42. Dominic Schilling, 55. Patrice Gilli, 70. Metin Adiller, 91. Yvo Schorno, 91. Nico Kaufmann.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 11.04.2023 09:44 Uhr.