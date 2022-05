Frauen 2. Liga Lugano Femminile gewinnt klar gegen Küssnacht a/R Sieg für Lugano Femminile: Gegen Küssnacht a/R gewinnt das Team am Sonntag zuhause 4:1.

Das Skore eröffnete Jennifer Lorenzi in der 16. Minute. Sie traf für Lugano Femminile zum 1:0. Den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Lugano Femminile stellte Sara Binggeli in Minute 17 her. Caroline Curti baute in der 51. Minute die Führung für Lugano Femminile weiter aus (3:0).

Marta Pedroni baute in der 76. Minute die Führung für Lugano Femminile weiter aus (4:0). Romy Breedijk sorgte in der Schlussphase noch für Resultatkosmetik für Küssnacht a/R: Sie traf in der 88. Minute zum 1:4

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Dass Lugano Femminile gleich vier Tore erzielt, hat eher Seltenheitswert. Durchschnittlich hat das Team in seinen bisherigen 18 Spielen 1.3 Mal getroffen. Das bedeutet, dass Lugano Femminile die elftbeste Offensive der Gruppe hat. Die Abwehr belegt Rang 5 mit durchschnittlich 1.8 zugelassenen Toren pro Spiel.

Lugano Femminile machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um zwei Plätze und liegt neu mit 15 Punkten auf Rang 8. Lugano Femminile hat bisher dreimal gewonnen, neunmal verloren und sechsmal unentschieden gespielt.

Auf Lugano Femminile wartet im nächsten Spiel das neuntplatzierte Team Team Region Entlebuch, also der Tabellennachbar. Zu diesem Spiel kommt es am 22. Mai (14.00 Uhr, Sportplatz Farbschachen, Entlebuch).

Für Küssnacht a/R hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 24 Punkten auf Rang 6. Küssnacht a/R hat bisher siebenmal gewonnen, achtmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Küssnacht a/R in einem Auswärtsspiel mit seinem Tabellennachbarn FC Horw (Platz 7) zu tun. Zu diesem Spiel kommt es am 21. Mai (20.00 Uhr, Seefeld, Horw).

Telegramm: FC Lugano Femminile II - FC Küssnacht a/R 4:1 (2:0) - Stadio Comunale Cornaredo, Lugano – Tore: 16. Jennifer Lorenzi 1:0. 17. Sara Binggeli 2:0. 51. Caroline Curti 3:0. 76. Marta Pedroni 4:0. 88. Romy Breedijk 4:1. – Lugano Femminile: Miriam Ubaldi, Caterina Sarak, Shannon Coter, Gabriela Margarita Malavenda Ballestas, Diana La Greca, Sara Binggeli, Chiara Clementi, Martina Selmi, Jennifer Lorenzi, Marta Pedroni, Caroline Curti. – Küssnacht a/R: Marina Camenzind, Eveline Hummel, Sarah Meyer, Tiffany Stillhart, Rebecca Grobotek, Romy Breedijk, Kayla Schmutz, Melanie Rosenkranz, Michelle Wyssling, Ramona Barmettler, Cinzia Mariano. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

