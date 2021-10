Frauen 2. Liga Luzern Frauen mit drei Punkten auswärts gegen Adligenswil Luzern Frauen gewinnt am Sonntag auswärts gegen Adligenswil 2:1.

(chm)

Luzern Frauen lag ab der 27. Minute mit zwei Toren in Führung, nachdem Romana Häfliger (17. Minute) und Nadja Beroud getroffen hatten. Adligenswil gelang in der 77. Minute durch Jana Fleischli noch der Anschlusstreffer.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

In der Abwehr gehört Luzern Frauen zu den Besten: Im Schnitt lässt das Team 0.9 Tore pro Spiel zu. Das ist die Bilanz nach sieben Spielen, in denen die Defensive 6 Tore hinnehmen musste (Rang 3).

Mit dem Sieg rückt Luzern Frauen um einen Platz nach vorne. 14 Punkte bedeuten Rang 4. Luzern Frauen hat bisher viermal gewonnen, einmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Luzern Frauen tritt im nächsten Spiel zuhause gegen das Spitzenteam von SK Root an, das derzeit auf Platz 1 liegt. Zu diesem Spiel kommt es am 17. Oktober (14.00 Uhr, Sportanlagen Allmend, Luzern).

Für Adligenswil hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit drei Punkten auf Rang 10. Adligenswil hat bisher einmal gewonnen und sechsmal verloren.

Auf Adligenswil wartet im nächsten Spiel in einem Auswärtsspiel das neuntplatzierte Team FC Kickers Luzern, also der Tabellennachbar. Das Spiel findet am 16. Oktober statt (18.00 Uhr, Sportplatz Tribschen, Luzern).

Telegramm: FC Adligenswil - FC Luzern Frauen 2 1:2 (0:2) - Löösch, Adligenswil – Tore: 17. Romana Häfliger 0:1. 27. Nadja Beroud 0:2. 77. Jana Fleischli 1:2. – Adligenswil: Aline Ach, Vivienne Bucher, Alina Procacci, Matilda Schmidli, Sabine Stalder, Ramona Imhof, Gina Rast, Julia Küher, Alexandra Hirsiger, Noelja Bättig, Jana Fleischli. – Luzern Frauen: Noemi Schnellmann, Anja Baumgartner, Rahel Delacher, Lara Peter, Luisa Beroud, Rahel Meier, Julia Odermatt, Raissa Cordovil Da Silva, Jessica Rebelo Pereira, Romana Häfliger, Nadja Beroud. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Alle Spiele des Tages in der Frauen 2. Liga: FC Horw - FC Willisau 1:0, FC Küssnacht a/R - FC Lugano Femminile II 2:1, FC Adligenswil - FC Luzern Frauen 2 1:2

Tabelle: 1. SK Root 6 Spiele/18 Punkte (22:6). 2. Team Uri Frauen I 7/18 (29:5), 3. SG Stans-Engelberg 6/16 (19:3), 4. FC Luzern Frauen 2 7/14 (15:6), 5. FC Willisau 7/13 (14:11), 6. FC Horw 7/10 (11:23), 7. FC Küssnacht a/R 7/8 (7:16), 8. Team Region Entlebuch 7/8 (10:20), 9. FC Kickers Luzern 7/4 (8:13), 10. FC Adligenswil 7/3 (6:18), 11. FC Lugano Femminile II 7/3 (8:15), 12. SC Nebikon 7/1 (7:20).

