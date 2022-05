Frauen 2. Liga Luzern Frauen mit drei Punkten auswärts gegen Willisau Sieg für Luzern Frauen: Gegen Willisau gewinnt das Team am Mittwoch auswärts 4:3.

(chm)

Das erste Tor der Partie fiel für Luzern Frauen: Rahel Meier brachte ihre Mannschaft in der 10. Minute 1:0 in Führung. Gleichstand (1:1) hiess es wieder in der 39. Minute, als Laura Egli für Willisau traf. Das Tor von Rahel Meier in der 42. Minute bedeutete die 2:1-Führung für Luzern Frauen.

Gleichstand war in der 45. Minute hergestellt: Janine Dubach traf für Willisau. Nadja Beroud brachte Luzern Frauen 3:2 in Führung (56. Minute). Den Zwei-Tore-Vorsprung (4:2) für Luzern Frauen stellte Kristina Franjkovic in Minute 63 her. In der Schlussphase kam Willisau noch auf 3:4 heran. Janine Dubach war verantwortlich für den Anschlusstreffer in der 85. Minute. Für den Ausgleich reichte es jedoch nicht mehr.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Eine Verwarnung gab es für Luzern Frauen, nämlich für Nadja Beroud (49.). Die einzige gelbe Karte bei Willisau erhielt: Emanuella Mirakaj (83.)

Luzern Frauen hat die drittbeste Torbilanz der Gruppe. Durchschnittlich trifft die Offensive 2.4 Mal pro Partie.

Die Tabellensituation hat sich für Luzern Frauen nicht verändert. Mit 31 Punkten liegt das Team auf Rang 4. Luzern Frauen hat bisher neunmal gewonnen, dreimal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel trifft Luzern Frauen auswärts auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das elftplatzierte Team Region Entlebuch. Zu diesem Spiel kommt es am Samstag (7. Mai) (20.15 Uhr, Sportplatz Ebnet, Escholzmatt).

Für Willisau hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 23 Punkten auf Rang 5. Willisau hat bisher siebenmal gewonnen, siebenmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Willisau spielt zum nächsten Mal in einem Auswärtsspiel gegen SC Nebikon (Platz 8). Das Spiel findet am Samstag (7. Mai) statt (20.00 Uhr, Stämpfel, Nebikon).

Telegramm: FC Willisau - FC Luzern Frauen 2 3:4 (2:2) - Sportzentrum Schlossfeld, Willisau – Tore: 10. Rahel Meier 0:1. 39. Laura Egli 1:1. 42. Rahel Meier 1:2. 45. Janine Dubach 2:2. 56. Nadja Beroud 2:3. 63. Kristina Franjkovic 2:4. 85. Janine Dubach 3:4. – Willisau: Janine Arnold, Sofie Merz, Julia Imbach, Emanuella Mirakaj, Vera Emmenegger, Katja Birrer, Laura Spiess, Laura Egli, Corina Sidler, Nadja Lanz, Janine Dubach. – Luzern Frauen: Xenia Vogel, Luisa Felder, Nora Gromann, Jaqueline Portmann, Michelle Fussen, Romana Häfliger, Rahel Delacher, Rahel Meier, Tania Alexandra Guerra Marques, Kristina Franjkovic, Nadja Beroud. – Verwarnungen: 49. Nadja Beroud, 83. Emanuella Mirakaj.

Alle Spiele dieser Woche in der Frauen 2. Liga:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Innerschweizerischen Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Zentralschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 07.05.2022 17:54 Uhr.