4. Liga, Abstiegsrunde, Gruppe 4 Luzern gewinnt deutlich gegen Stans Luzern behielt im Spiel gegen Stans am Sonntag auswärts das bessere Ende für sich und siegte 4:0.

In der 49. Minute war es an Philipp Schäfer, Luzern 1:0 in Führung zu bringen. Andrin Albrecht sorgte in der 65. Spielminute für den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Luzern. Raphael Amrein baute in der 68. Minute die Führung für Luzern weiter aus (3:0). Nach einem Eigentor von Silvan Eggel hiess es in der 81. Minute 4:0 für Luzern.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Stans erhielten Yannick Konrad (17.) und Levente Alex Földesi (66.) eine gelbe Karte. Luzern behielt eine reine Weste: Es gab keine einzige Karte gegen das Team.

Für so viele erzielte Tore wie in diesem Spiel ist Luzern eher nicht bekannt. Das Team hat einen Tore-Schnitt von 1.5 pro Spiel. Das bedeutet, dass Luzern die achtbeste Offensive der Gruppe hat. Die Verteidigung belegt Rang 6 mit durchschnittlich 1.8 zugelassenen Toren pro Spiel.

Die Abwehr von Stans kassiert nicht selten viele Gegentore. Das Team kassiert im Schnitt 3.2 Tore pro Partie (Rang 9).

Luzern verbessert sich in der Tabelle von Rang 6 auf 5. Das Team hat sechs Punkte. Luzern hat bisher zweimal gewonnen und zweimal verloren.

Für Luzern geht es in einem Heimspiel gegen SC Goldau III (Platz 10) weiter. Diese Begegnung findet am 13. Mai statt (18.00 Uhr, Sportanlagen Allmend, Luzern).

Stans rutscht in der Tabelle von Rang 7 auf 9. Das Team hat drei Punkte. Stans hat bisher einmal gewonnen und dreimal verloren.

Stans spielt zum nächsten Mal auf fremdem Terrain gegen FC Schattdorf (Platz 6). Diese Begegnung findet am 13. Mai statt (18.00 Uhr, Sportplatz Grüner Wald, Schattdorf).

Telegramm: FC Stans - FC Luzern 0:4 (0:0) - Eichli, Stans – Tore: 49. Philipp Schäfer 0:1. 65. Andrin Albrecht 0:2. 68. Raphael Amrein 0:3. 81. Eigentor (Silvan Eggel) 0:4. – Stans: Janilo Zumstein, Jonas Amstutz, Yannick Konrad, Silvan Eggel, Albert Qerimaj, Albin Qerimaj, Aldrin Qerimaj, Silas Alpstäg, Tino Gerig, Denis Himaj, Dennis Mathis. – Luzern: Michael Meyer, Dino Lissoni, Joshua Wölfle, Philipp Schäfer, Florian Aregger, Zeno Hürlimann, Markus Kötter, David Schmidig, Raphael Amrein, Florian Töpfl, Dennis Strutz. – Verwarnungen: 17. Yannick Konrad, 66. Levente Alex Földesi.

