Frauen 3. Liga Luzerner SC bezwingt Ascona Luzerner SC gewinnt am Sonntag zuhause gegen Ascona 4:2.

(chm)

Das erste Tor der Partie fiel für Luzerner SC: Celine Küttel brachte ihre Mannschaft in der 10. Minute 1:0 in Führung. Bettina Lang sorgte in der 34. Spielminute für den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Luzerner SC. Martina Suter baute in der 52. Minute die Führung für Luzerner SC weiter aus (3:0).

In der 65. Minute verkleinerte Jeanine Raschetti den Rückstand von Ascona auf 1:3. In der 86. Minute gelang Ascona (Axelle Orru) der Anschlusstreffer (2:3). In der 90. Minute erhöhte Anita Krummenacher auf 4:2 für Luzerner SC.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Ascona sah Charlotte Roux (85.) die rote Karte. Gelb erhielt Charlotte Roux (82.). Eine Verwarnung gab es für Luzerner SC, nämlich für Kerstin Schaub (88.).

Die Offensive von Luzerner SC hat bislang häufig überzeugt: In 16 Spielen hat sie total 58 Tore erzielt, was einem Schnitt von 3.6 Toren pro Partie entspricht. Das Team hat die beste Offensive der Gruppe. Die Defensive belegt Rang 3 mit durchschnittlich 1.4 zugelassenen Toren pro Spiel.

Ascona lässt im Schnitt nicht so viele Tore zu wie im Spiel gegen Luzerner SC. Durchschnittlich muss die Defensive 1.2 Tore pro Partie hinnehmen (Rang 2).

Unverändert liegt Luzerner SC nach dem Sieg an der Tabellenspitze. Die Mannschaft steht nach 16 Spielen bei 39 Punkten. Luzerner SC hat bisher zwölfmal gewonnen, einmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Als nächstes trifft Luzerner SC daheim mit SG Obwalden (Rang 7) auf ein schlechterklassiertes Team. Zu diesem Spiel kommt es am 10. Juni (20.00 Uhr, Hubelmatt, Luzern).

Für Ascona hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 26 Punkten auf Rang 4. Ascona hat bisher siebenmal gewonnen, viermal verloren und fünfmal unentschieden gespielt.

Ascona tritt im nächsten Spiel in einem Heimspiel gegen das Spitzenteam von FC Baar 2 an, das derzeit auf Platz 2 liegt. Die Partie findet am 11. Juni statt (15.00 Uhr, Stadio Comunale Ascona, Ascona).

Telegramm: Luzerner SC - FC Ascona 4:2 (2:0) - Hubelmatt, Luzern – Tore: 10. Celine Küttel 1:0. 34. Bettina Lang 2:0. 52. Martina Suter 3:0. 65. Jeanine Raschetti 3:1. 86. Axelle Orru 3:2. 90. Anita Krummenacher 4:2. – Luzerner SC: Angela Fischer, Bettina Lang, Nora Hunkeler, Julia Gromann, Kirsten De Groot, Fabienne Jenal, Alina Grüter, Celine Küttel, Anita Krummenacher, Jennifer Suter, Melina Weiss. – Ascona: Sonia Denicola, Giulia Martini, Axelle Orru, Sandra Petrova, Eva Cereghetti, Simona Heim, Giulia Nicoli, Charlotte Roux, Jeanine Raschetti, Aurora Bruno, Kristina Dimitrova. – Verwarnungen: 82. Charlotte Roux, 88. Kerstin Schaub – Ausschluss: 85. Charlotte Roux.

Alle Spiele dieser Woche in der Frauen 3. Liga:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Innerschweizerischen Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Zentralschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 05.06.2023 04:39 Uhr.