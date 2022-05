2. Liga Luzerner SC bezwingt auswärts Willisau – Später Siegtreffer durch Arben Balaj Luzerner SC behielt im Spiel gegen Willisau am Donnerstag auswärts das bessere Ende für sich und siegte 2:1.

Der Siegtreffer für Luzerner SC gelang Arben Balaj in der 87. Minute. In der 55. Minute hatte Emanuell Sakica Luzerner SC in Führung gebracht. Der Ausgleich für Willisau fiel in der 69. Minute durch Josef Ctvrtnicek.

Im Spiel gab es total sechs Karten. Bei Luzerner SC erhielten Joël Ndombele (55.), Darko Todic (59.) und Abrahan Blättler (84.) eine gelbe Karte. Bei Willisau erhielten Raphael Bucheli (11.), Aurel Kneubühler (20.) und Nic Glover (67.) eine gelbe Karte.

Luzerner SC hat die zweitbeste Torbilanz der Gruppe. Die total 49 Tore in 21 Spielen bedeuten einen Schnitt von 2.3 Toren pro Match.

Luzerner SC machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um vier Plätze und liegt neu mit 31 Punkten auf Rang 4. Luzerner SC hat bisher neunmal gewonnen, achtmal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Luzerner SC tritt im nächsten Spiel daheim gegen das Spitzenteam von FC Sempach an, das derzeit auf Platz 3 liegt. Diese Begegnung findet am 14. Mai statt (18.00 Uhr, Hubelmatt, Luzern).

Für Willisau hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 24 Punkten auf Rang 10. Für Willisau war es bereits die vierte Niederlage in Serie.

Willisau tritt im nächsten Spiel auf fremdem Terrain gegen das Spitzenteam von SC Emmen an, das derzeit auf Platz 2 liegt. Die Partie findet am 12. Mai statt (20.00 Uhr, Sportanlage Feldbreite, Emmen).

Telegramm: FC Willisau - Luzerner SC 1:2 (0:0) - Sportzentrum Schlossfeld, Willisau – Tore: 55. Emanuell Sakica 0:1. 69. Josef Ctvrtnicek 1:1. 87. Arben Balaj 1:2. – Willisau: Jozsef Mate Gyano, Nic Glover, Marco Imgrüt, Raphael Bucheli, Zdenek Weickert, Aurel Kneubühler, Levis Berisha, Mike Lütolf, Silvan Waltisberg, Josef Ctvrtnicek, Tim Bossart. – Luzerner SC: Noël Schweizer, Darko Todic, Ivan Procopio, Joël Ndombele, Omer Osmanovic, Dardan Krasniqi, Eduard Qupi, Enis Januzaj, Mateo Peric, Arben Balaj, Fatlind Elshani. – Verwarnungen: 11. Raphael Bucheli, 20. Aurel Kneubühler, 55. Joël Ndombele, 59. Darko Todic, 67. Nic Glover, 84. Abrahan Blättler.

