2. Liga Luzerner SC bezwingt Littau – Siegtreffer durch Fatlind Elshani Luzerner SC behielt im Spiel gegen Littau am Samstag zuhause das bessere Ende für sich und siegte 2:1.

Der Siegtreffer für Luzerner SC gelang Fatlind Elshani in der 65. Minute. In der 11. Minute hatte Enis Januzaj Luzerner SC in Führung gebracht. Der Ausgleich für Littau fiel in der 21. Minute durch Kürsad Özdemir.

Im Spiel gab es total sieben Karten. Vier gelbe Karten zeigte der Schiedsrichter Spielern von Luzerner SC. Gelbe Karten gab es bei Littau für Alessio Colatrella (50.), Rinor Zharku (71.) und Metin Adiller (87.).

Der Sieg bedeutet einen Platzgewinn für Luzerner SC. Das Team liegt mit 30 Punkten auf Rang 9. Luzerner SC hat bisher neunmal gewonnen, zwölfmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Luzerner SC spielt zum nächsten Mal auf fremdem Terrain gegen FC Hochdorf (Platz 14). Die Partie findet am 2. Juni statt (20.00 Uhr, Arena, Hochdorf).

Nach der Niederlage büsst Littau drei Plätze in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit 27 Punkten auf Rang 12. Littau hat bisher achtmal gewonnen, 13mal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Littau tritt im nächsten Spiel in einem Heimspiel gegen das Spitzenteam von FC Schattdorf an, das derzeit auf Platz 1 liegt. Zu diesem Spiel kommt es am 3. Juni (18.00 Uhr, Ruopigen, Littau).

Telegramm: Luzerner SC - FC Littau 2:1 (1:1) - Hubelmatt, Luzern – Tore: 11. Enis Januzaj 1:0. 21. Kürsad Özdemir 1:1. 65. Fatlind Elshani 2:1. – Luzerner SC: Demir Spahiu, Eduard Qupi, Andreas Ademi, Arben Balaj, Rinor Elshani, Fatlind Elshani, Richard Nikaj, Emanuel Berisa, Abdullah Murati, Enis Januzaj, Ivan Procopio. – Littau: Cedric Hefti, Metin Adiller, Tim Steffen, Patrice Gilli, Dario Nickel, Jan Hostettler, Cyrill Stocker, Rinor Zharku, Yvo Schorno, Kürsad Özdemir, Alessio Colatrella. – Verwarnungen: 30. Eduard Qupi, 50. Alessio Colatrella, 60. Enis Januzaj, 71. Rinor Zharku, 86. Emanuel Berisa, 87. Metin Adiller, 91. Darko Todic.

