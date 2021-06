2. Liga Luzerner SC holt sich drei Punkte gegen Sempach – Siegtreffer in 85. Minute Luzerner SC gewinnt am Samstag zuhause gegen Sempach 3:2.

(chm)

Die Entscheidung im Spiel fiel erst in der Schlussphase, als Luzerner SC das 3:2 gelang. Verantwortlich für den Siegtreffer in der 85. Minute war Ivan Procopio.

In der 33. Minute hatte Severin Emmenegger zuvor den ersten Treffer der Partie zum 1:0 für sein Team erzielt. Gleichstand war in der 38. Minute hergestellt: Abdullah Murati traf für Luzerner SC. Per Penalty traf Patrik Lika in der 61. Minute zur 2:1-Führung für Sempach. Gleichstand war in der 76. Minute hergestellt: Grigorios Karagiorgos traf für Luzerner SC.

Bei Luzerner SC gab es vier gelbe Karten. Sempach behielt eine reine Weste: Es gab keine einzige Karte gegen das Team.

Luzerner SC rückt mit den drei Punkten um einen Platz nach vorne. Das Team liegt mit 18 Punkten auf Rang 7. Luzerner SC hat bisher sechsmal gewonnen und sechsmal verloren.

Für Luzerner SC geht es auswärts gegen FC Stans (Platz 9) weiter. Die Partie findet am 26. Juni statt (16.00 Uhr, Eichli, Stans).

Für Sempach hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 20 Punkten auf Rang 6. Sempach hat bisher sechsmal gewonnen, viermal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel trifft Sempach in einem Heimspiel auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das 14.-platzierte FC Sursee. Das Spiel findet am 26. Juni statt (18.00 Uhr, Sportanlage Seeland, Sempach).

Telegramm: Luzerner SC - FC Sempach 3:2 (1:1) - Hubelmatt, Luzern – Tore: 33. Severin Emmenegger 0:1. 38. Abdullah Murati 1:1. 61. Patrik Lika (Penalty) 1:2.76. Grigorios Karagiorgos 2:2. 85. Ivan Procopio 3:2. – Luzerner SC: Demir Spahiu, Emanuell Sakica, Darko Todic, Ivan Procopio, Omer Osmanovic, Dardan Krasniqi, Samuel Rodrigues Esteves, Rodolpho Prette Scherrer, Arben Balaj, Abdullah Murati, Kevin Scherer. – Sempach: Raphael Helfenstein, Luca Cipolla, Patrik Ehrbar, Simon Eberle, Janis Stirnimann, Patrick Bösch, Michael Fölmli, Tim Tampe, Adrian Schnider, Patrik Lika, Severin Emmenegger. – Verwarnungen: 49. Rodolpho Prette Scherrer, 55. Ivan Procopio, 58. Omer Osmanovic, 88. Noel Arnold.

Alle Spiele des Tages in der 2. Liga: FC Entlebuch - FC Stans 2:2, FC Hochdorf - FC Altdorf 3:3, Luzerner SC - FC Sempach 3:2, FC Schattdorf - FC Littau 4:3, FC Sursee - SC Obergeissenstein 0:3, FC Gunzwil - SC Emmen 2:1

Tabelle: 1. FC Eschenbach I 24 Spiele/25 Punkte (31:13). 2. FC Schattdorf 25/25 (26:19), 3. SC Emmen 25/23 (26:16), 4. FC Hochdorf 25/23 (33:18), 5. FC Littau 25/20 (23:16), 6. FC Sempach 25/20 (20:13), 7. Luzerner SC 25/18 (22:20), 8. SC Cham II 24/15 (24:21), 9. FC Stans 25/14 (24:23), 10. FC Altdorf 25/14 (19:28), 11. SC Obergeissenstein 25/14 (14:24), 12. FC Gunzwil 25/14 (21:28), 13. FC Entlebuch 25/13 (16:25), 14. FC Sursee 25/0 (4:39).

Mehr Details zum Spiel und zur 2. Liga finden Sie auf der Website des IFV.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 20.06.2021 21:04 Uhr.