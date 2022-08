2. Liga Luzerner SC holt sich erste Punkte bei Sieg gegen Entlebuch Luzerner SC hat sein zweites Spiel für sich entschieden: Gegen Entlebuch setzt es auswärts ein 4:1 ab.

Das erste Tor der Partie fiel für Entlebuch: Silvan Bachmann brachte seine Mannschaft in der 1. Minute 1:0 in Führung. Gleichstand war in der 9. Minute hergestellt: Arben Balaj traf für Luzerner SC. In der 12. Minute war es an Dardan Krasniqi, Luzerner SC 2:1 in Führung zu bringen.

Ivan Procopio sorgte in der 53. Spielminute für den Zwei-Tore-Vorsprung (3:1) für Luzerner SC. Luzerner SC konnte die Führung in der 75. Spielminute weiter ausbauen, als Patrick Wigger zum 4:1 ins eigene Gehäuse traf.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Entlebuch erhielten Janik Portmann (49.) und Silvan Bachmann (87.) eine gelbe Karte. Für Luzerner SC gab es keine Karte.

In der Tabelle steht Luzerner SC nach dem zweiten Spiel auf Rang 6. Für Luzerner SC geht es daheim gegen FC Altdorf (Platz 8) weiter. Die Partie findet am 27. August statt (18.00 Uhr, Hubelmatt, Luzern).

Entlebuch reiht sich nach dem Spiel auf Rang 10 ein. Auf Entlebuch wartet im nächsten Spiel auswärts das neuntplatzierte Team FC Schattdorf, also der Tabellennachbar. Die Partie findet am Freitag (26. August) statt (20.00 Uhr, Sportplatz Grüner Wald, Schattdorf).

Telegramm: FC Entlebuch - Luzerner SC 1:4 (1:2) - Sportplatz Farbschachen, Entlebuch – Tore: 1. Silvan Bachmann 1:0. 9. Arben Balaj 1:1. 12. Dardan Krasniqi 1:2. 53. Ivan Procopio 1:3. 75. Eigentor (Patrick Wigger) 1:4. – Entlebuch: Fabian Stöckli, Michael Koch, Patrick Wigger, Remo Wigger, Janik Portmann, Micha Schmid, Rafael Murpf, Joël Fahrni, Silvan Bachmann, Manuel Emmenegger, Pascal Mahler. – Luzerner SC: Demir Spahiu, Ardian Gjokaj, Ivan Procopio, Gurbet Huruglica, Laurin Paulino Caire Maria Weiland, Dardan Krasniqi, Samuel Rodrigues Esteves, Andreas Ademi, Andrej Weickert, Arben Balaj, Abdullah Murati. – Verwarnungen: 49. Janik Portmann, 87. Silvan Bachmann.

