2. Liga Luzerner SC mit Auswärtserfolg bei Sins – Arben Balaj entscheidet Spiel Sieg für Luzerner SC: Gegen Sins gewinnt das Team am Samstag auswärts 2:1.

Luzerner SC geriet zunächst in Rückstand, als Michael Hohl in der 8. Minute die zwischenzeitliche Führung für Sins gelang. In der 14. Minute glich Luzerner SC jedoch aus und ging in der 64. Minute in Führung. Torschützen waren Ivan Procopio und Arben Balaj.

Gelbe Karten gab es bei Luzerner SC für Ivan Procopio (47.), Emanuel Berisa (68.) und Abdullah Murati (89.). Die einzige gelbe Karte bei Sins erhielt: Gabriel Gumann (35.)

Luzerner SC machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um zwei Plätze und liegt neu mit 27 Punkten auf Rang 8. Luzerner SC hat bisher achtmal gewonnen, zehnmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Für Luzerner SC geht es zuhause gegen FC Aegeri 1 (Platz 5) weiter. Diese Begegnung findet am 6. Mai statt (18.00 Uhr, Hubelmatt, Luzern).

Für Sins hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 23 Punkten auf Rang 11. Sins hat bisher sechsmal gewonnen, zehnmal verloren und fünfmal unentschieden gespielt.

Sins tritt im nächsten Spiel in einem Auswärtsspiel gegen das Spitzenteam von FC Schattdorf an, das derzeit auf Platz 1 liegt. Diese Begegnung findet am 6. Mai statt (18.00 Uhr, Sportplatz Grüner Wald, Schattdorf).

Telegramm: FC Sins I - Luzerner SC 1:2 (1:1) - Sportanlage Letten, Sins – Tore: 8. Michael Hohl 1:0. 14. Ivan Procopio 1:1. 64. Arben Balaj 1:2. – Sins: Jannik Gamma, Alex Niederberger, Tim Oechslin, Sandro Von Flüe, Dario Inglin, Samuel Lustenberger, Gabriel Gumann, Michael Hohl, Noël Bertelsen, Aulon Ramadani, Sandro Gomes De Almeida. – Luzerner SC: Demir Spahiu, Andreas Ademi, Arben Balaj, Rinor Elshani, Fatlind Elshani, Richard Nikaj, Ivan Procopio, Abrahan Blättler, Emanuel Berisa, Enis Januzaj, Eduard Qupi. – Verwarnungen: 35. Gabriel Gumann, 47. Ivan Procopio, 68. Emanuel Berisa, 89. Abdullah Murati.

