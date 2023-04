Frauen 3. Liga Luzerner SC setzt Siegesserie auch gegen Schattdorf fort Luzerner SC setzt seine Siegesserie auch gegen Schattdorf fort. Das 2:1 auswärts am Freitag bedeutet bereits den vierten Vollerfolg in Serie.

(chm)

Alle Tore fielen in einer Zeitspanne von nur 13 Minuten: Das Skore eröffnete Jennifer Suter in der 7. Minute. Sie traf für Luzerner SC zum 1:0. Den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Luzerner SC stellte Anita Krummenacher in Minute 16 her. Alina Bissig brachte Schattdorf in der 20. Minute auf ein Tor heran. Das 1:2 blieb aber der Schlussstand.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Luzerner SC schiesst am meisten Tore in seiner Gruppe. Das Team schiesst im Schnitt 3.6 Tore pro Partie.

Luzerner SC verteidigt mit dem Sieg seine Tabellenführung. Die Mannschaft steht nach elf Spielen bei 27 Punkten. Für Luzerner SC ist es der vierte Sieg in Serie.

Luzerner SC spielt zum nächsten Mal in einem Heimspiel gegen SC Cham (Platz 4). Zu diesem Spiel kommt es am 29. April (20.00 Uhr, Hubelmatt, Luzern).

Für Schattdorf hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit sieben Punkten auf Rang 8. Schattdorf hat bisher zweimal gewonnen, achtmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Schattdorf spielt zum nächsten Mal in einem Auswärtsspiel gegen FC Baar 2 (Platz 5). Diese Begegnung findet am 30. April statt (16.00 Uhr, Fussballanlage Lättich, Baar).

Telegramm: Team Uri Frauen II - Luzerner SC 1:2 (1:2) - Pfaffenmatt, Erstfeld – Tore: 7. Jennifer Suter 0:1. 16. Anita Krummenacher 0:2. 20. Alina Bissig 1:2. – Schattdorf: Julia Novacic, Lara Muoser, Lisa Furrer, Gina Walker, Lea Deplazes, Sina Riesen, Fabia Manz, Natascha Betschart, Lynn Gnos, Julie Gisler, Alina Bissig. – Luzerner SC: Sevim Irmak, Kerstin Schaub, Nora Hunkeler, Julia Gromann, Melina Weiss, Katja Schenk, Bettina Lang, Corinne Zwyer, Celine Küttel, Anita Krummenacher, Jennifer Suter. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 24.04.2023 01:03 Uhr.