Frauen 3. Liga Luzerner SC siegt 2:1 im Spitzenduell gegen Baar – Julia Gromann mit Siegtor Sieg für Luzerner SC im Spitzenduell: Das erstplatzierte Team gewinnt am Sonntag zuhause gegen den drittklassierten Verein Baar 2:1.

(chm)

Der Siegtreffer für Luzerner SC gelang Julia Gromann in der 75. Minute. In der 35. Minute hatte Jennifer Suter Luzerner SC in Führung gebracht. Der Ausgleich für Baar fiel in der 58. Minute durch Noemi Trangoni.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Der Sturm von Luzerner SC sucht seinesgleichen in seiner Gruppe. Niemand erzielt so viele Tore pro Spiel: Durchschnittlich trifft die Offensive 3.8 Mal pro Partie.

Mit dem Sieg hält Luzerner SC seine Position an der Tabellenspitze. Die Mannschaft steht nach neun Spielen bei 21 Punkten. Für Luzerner SC ist es der zweite Sieg in Serie.

Als nächstes trifft Luzerner SC daheim mit TEAM Menzingen / Aegeri (Rang 10) auf ein schlechterklassiertes Team. Zu diesem Spiel kommt es am 16. April ( Uhr, Hubelmatt, Luzern).

Nach der Niederlage büsst Baar einen Platz in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit 14 Punkten auf Rang 4. Nach zwei Siegen in Serie verliert Baar erstmals wieder. Baar verlor zudem erstmals zuhause.

Für Baar geht es auswärts gegen SG Obwalden (Platz 7) weiter. Das Spiel findet am 15. April statt (20.15 Uhr, Städerried, Alpnachstad).

Telegramm: Luzerner SC - FC Baar 2 2:1 (1:0) - Hubelmatt, Luzern – Tore: 35. Jennifer Suter 1:0. 58. Noemi Trangoni 1:1. 75. Julia Gromann 2:1. – Luzerner SC: Celine Küttel, Nora Hunkeler, Fabienne Jenal, Melina Weiss, Kirsten De Groot, Bettina Lang, Katja Schenk, Sevim Irmak, Fabienne Blum, Anita Krummenacher, Jennifer Suter. – Baar: Anouk Hutter, Selina Eisert, Mirjam Matter, Paula Kalt, Gina Weiss, Ariane Wittwer, Eliane Bieler, Janine Bühlmann, Julia Romer, Lilian Zumbach, Valentina Putzu. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Alle Spiele dieser Woche in der Frauen 3. Liga:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Innerschweizerischen Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Zentralschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 31.10.2022 00:14 Uhr.

Neu auf diesem Portal für Regionalfussball-Fans: «11:11 – die Provinzkick-Show». Jetzt anschauen.