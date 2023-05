Frauen 3. Liga Luzerner SC siegt 4:2 im Spitzenspiel gegen Gunzwil Luzerner SC reiht Sieg an Sieg: Gegen Gunzwil hat das Team am Sonntag bereits den sechsten Sieg in Folge feiern können. Das Resultat lautete 4:2

(chm)

Das erste Tor der Partie fiel für Luzerner SC: Celine Küttel brachte ihre Mannschaft in der 9. Minute 1:0 in Führung. Der Ausgleich für Gunzwil fiel in der 55. Minute (Silvana Steiger). Die gleiche Silvana Steiger war auch gleich für den Führungstreffer zum 2:1 für Gunzwil verantwortlich. Sie traf erneut in der 58. Spielminute.

In der 61. Minute traf Celine Küttel für Luzerner SC zum 2:2-Ausgleich. Das Tor von Anita Krummenacher in der 66. Minute bedeutete die 3:2-Führung für Luzerner SC. Erneut Anita Krummenacher traf in der 72. Minute auch zum 4:2 für Luzerner SC.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Die Offensive von Luzerner SC hat ihre Qualitäten schon häufiger unter Beweis gestellt. Im Schnitt trifft sie 3.7 Mal pro Spiel. Das Team hat die beste Offensive der Gruppe. Die Verteidigung belegt Rang 3 mit durchschnittlich 1.2 zugelassenen Toren pro Spiel.

Mit dem Sieg hält Luzerner SC seine Position an der Tabellenspitze. Die Mannschaft steht nach 13 Spielen bei 33 Punkten. Für Luzerner SC ist es der sechste Sieg in Serie.

Luzerner SC spielt in der nächsten Partie zuhause gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Hünenberg (Rang 9). Die Partie findet am 13. Mai statt (18.00 Uhr, Hubelmatt, Luzern).

Mit der Niederlage rückt Gunzwil in der Tabelle einen Platz nach hinten. Das Team belegt mit 26 Punkten neu Platz 3. Gunzwil hat bisher achtmal gewonnen, dreimal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Gunzwil tritt im nächsten Spiel auswärts gegen das Spitzenteam von FC Baar 2 an, das derzeit auf Platz 2 liegt. Zu diesem Spiel kommt es am 14. Mai (12.00 Uhr, Fussballanlage Lättich, Baar).

Telegramm: Team Gunzwil-Sempach - Luzerner SC 2:4 (0:1) - Linden, Gunzwil – Tore: 9. Celine Küttel 0:1. 55. Silvana Steiger 1:1. 58. Silvana Steiger 2:1. 61. Celine Küttel 2:2. 66. Anita Krummenacher 2:3. 72. Anita Krummenacher 2:4. – Gunzwil: Noelia Arnold, Annina Nurmi, Michelle Garcia, Carina Kronenberg, Mirjam Räber, Romana Ruoss, Carla Wildisen, Nina Leupi, Melanie Bühler, Silvana Steiger, Linda Thürig. – Luzerner SC: Angela Fischer, Bettina Lang, Deborah Peter, Nora Hunkeler, Julia Gromann, Melina Weiss, Katja Schenk, Sevim Irmak, Jennifer Suter, Anita Krummenacher, Celine Küttel. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Alle Spiele dieser Woche in der Frauen 3. Liga:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Innerschweizerischen Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Zentralschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 07.05.2023 21:24 Uhr.