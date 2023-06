2. Liga Luzerner SC stolpert gegen Hochdorf Überraschender Sieg für Hochdorf: Das Team auf Tabellenrang 14 hat am Freitag die deutlich besser klassierte Mannschaft von Luzerner SC (9. Rang) zuhause 3:1 geschlagen.

Das erste Tor der Partie erzielte Raphael Wildisen für Hochdorf. In der 8. Minute traf er zum 1:0. Mit seinem Tor in der 20. Minute brachte Kim Marolf Hochdorf mit zwei Treffern 2:0 in Führung. Livio Lombardo baute in der 73. Minute die Führung für Hochdorf weiter aus (3:0). Abrahan Blättler sorgte in der Schlussphase noch für Resultatkosmetik für Luzerner SC: er traf in der 87. Minute zum 1:3

Gelbe Karten gab es bei Hochdorf für Marco Schürch (24.) und Brian Közle (65.). Bei Luzerner SC erhielten Rinor Elshani (70.) und Fatlind Elshani (93.) eine gelbe Karte.

Hochdorf hat die drittbeste Torbilanz der Gruppe. Die total 48 Tore in 25 Spielen bedeuten einen Schnitt von 1.9 Toren pro Match.

Dank dem Sieg ist Hochdorf nicht mehr Letzter in der Tabelle: Mit 27 Punkten liegt das Team auf Rang 13. Das Team rückt damit einen Platz vor. Hochdorf hat bisher neunmal gewonnen und 16mal verloren.

Hochdorf tritt im nächsten Spiel auswärts gegen das Spitzenteam von FC Schattdorf an, das derzeit auf Platz 1 liegt. Diese Begegnung findet am 10. Juni statt (18.00 Uhr, Sportplatz Grüner Wald, Schattdorf).

Für Luzerner SC hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 30 Punkten auf Rang 9. Luzerner SC hat bisher neunmal gewonnen, 13mal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Luzerner SC tritt im nächsten Spiel daheim gegen das Spitzenteam von FC Willisau an, das derzeit auf Platz 2 liegt. Diese Begegnung findet am 10. Juni statt (18.00 Uhr, Hubelmatt, Luzern).

Telegramm: FC Hochdorf - Luzerner SC 3:1 (2:0) - Arena, Hochdorf – Tore: 8. Raphael Wildisen 1:0. 20. Kim Marolf 2:0. 73. Livio Lombardo 3:0. 87. Abrahan Blättler 3:1. – Hochdorf: Roman Feer, Robin Renggli, Marco Schürch, Roger Haldi, Timon Bieri, Raphael Wildisen, Brian Közle, Kim Marolf, Samuel Reinhard, Marcell Wicki, Livio Lombardo. – Luzerner SC: Demir Spahiu, Andreas Ademi, Arben Balaj, Rinor Elshani, Eduard Qupi, Dardan Krasniqi, Richard Nikaj, Enis Januzaj, Ivan Procopio, Emanuel Berisa, Abrahan Blättler. – Verwarnungen: 24. Marco Schürch, 65. Brian Közle, 70. Rinor Elshani, 93. Fatlind Elshani.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 03.06.2023 16:05 Uhr.