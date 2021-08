4. Liga, Gruppe 1 Malters bezwingt im ersten Spiel Obergeissenstein – Siegtreffer durch Nicolas Stephan Im ersten Spiel der neuen Saison gewinnt Malters zuhause gegen Obergeissenstein 1:0.

(chm)

Die Entscheidung fiel in der zweiten Halbzeit. Nicolas Stephan traf in der 65. Minute zum 1:0.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Die einzige gelbe Karte bei Malters erhielt: Micha Bucheli (66.) eine Verwarnung gab es für Obergeissenstein, nämlich für Luis Hirsiger (94.).

In der Tabelle steht Malters nach dem ersten Spiel auf Rang 4. Im nächsten Spiel kriegt es Malters in einem Heimspiel mit seinem Tabellennachbarn FC Rothenburg zu tun. Diese Begegnung findet am 28. August statt (19.30 Uhr, Oberei, Malters).

Obergeissenstein reiht sich nach dem Spiel auf Rang 7 ein. Für Obergeissenstein geht es daheim gegen FC Südstern b weiter. Die Partie findet am 28. August statt (18.00 Uhr, Wartegg, Luzern).

Telegramm: FC Malters - SC Obergeissenstein 1:0 (0:0) - Oberei, Malters – Tor: 65. Nicolas Stephan 1:0. – Malters: Raim Selimi, Micha Bucheli, Dominik Burri, Jonas Schröter, Donat Furrer, Marco Wyss, Joris Schweizer, Sven Stadelmann, Niklas Zihlmann, Nicolas Stephan, Yannik Bucheli. – Obergeissenstein: Konstantin Kuttenberger, Sandro Boppart, Patrick Langensand, Stefan Ruh, Ashan Irantha Fernando, Luis Hirsiger, Thomas Özvegyi, André Bussmann, Silvan Erni, Piro Illi, Philipp Kalbermatter. – Verwarnungen: 66. Micha Bucheli, 94. Luis Hirsiger.

Alle Spiele des Tages in der 4. Liga, Gruppe 1: FC Malters - SC Obergeissenstein 1:0, Hildisrieder SV - FC Südstern b 11:0, SC Emmen a - FC Eschenbach III 7:2

Tabelle: 1. Hildisrieder SV 1 Spiel/3 Punkte (11:0). 2. FC Littau II 1/3 (8:1), 3. SC Emmen a 1/3 (7:2), 4. FC Malters 1/3 (1:0), 5. FC Rothenburg 0/0 (0:0), 6. FC Emmenbrücke II 0/0 (0:0), 7. SC Obergeissenstein 1/0 (0:1), 8. FC Eschenbach III 1/0 (2:7), 9. Luzerner SC 1/0 (1:8), 10. FC Südstern b 1/0 (0:11).

Mehr Details zum Spiel und zur 4. Liga, Gruppe 1 finden Sie auf der Website des IFV.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 22.08.2021 12:47 Uhr.