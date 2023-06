3. Liga, Gruppe 2 Malters bezwingt Root Malters gewinnt am Samstag zuhause gegen Root 4:3.

(chm)

Das erste Tor der Partie erzielte Niclas Baumeler für Malters. In der 23. Minute traf er zum 1:0. Per Penalty erhöhte Arsim Selimi in der 32. Minute zum 2:0 für Malters. Die 47. Minute brachte für Root den Anschlusstreffer zum 1:2. Erfolgreich war Claudio Strebel.

Dario Suter erhöhte in der 67. Minute zur 3:1-Führung für Malters. Die 86. Minute brachte für Root den Anschlusstreffer zum 2:3. Erfolgreich war Pascal Christen. Mit seinem Tor in der 89. Minute brachte Janick Widmer Malters mit zwei Treffern 4:2 in Führung. In der Schlussphase kam Root noch auf 3:4 heran. Igor Matic war verantwortlich für den Anschlusstreffer in der 93. Minute. Für den Ausgleich reichte es jedoch nicht mehr.

Im Spiel gab es total sieben Karten. Malters kassierte vier gelbe Karten. Gelbe Karten gab es bei Root für Andri Krieger (10.), Ruben Antonio Barbosa Araujo (65.) und Michael Wigger (86.).

In seiner Gruppe hat Malters den höchsten Tore-Schnitt pro Spiel. Im Schnitt erzielt das Team 2.7 Tore pro Spiel. Das ist die Bilanz nach 22 Spielen, in denen die Offensive 60 Tore erzielte.

Malters bleibt in der Tabelle am gleichen Ort. Mit 40 Punkten liegt das Team auf Rang 4. Malters hat bisher 13mal gewonnen, achtmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Für Malters ist kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Root taucht nach der Niederlage unter den Strich. Mit 18 Punkten liegt das Team auf Rang 11. Das ist ein Verlust von zwei Plätzen. Für Root war es bereits die zweite Niederlage in Serie.

Für Root ist ebenfalls kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Telegramm: FC Malters - SK Root 4:3 (2:1) - Oberei, Malters – Tore: 23. Niclas Baumeler 1:0. 32. Arsim Selimi (Penalty) 2:0.47. Claudio Strebel 2:1. 67. Dario Suter 3:1. 86. Pascal Christen 3:2. 89. Janick Widmer 4:2. 93. Igor Matic 4:3. – Malters: Pascal Gloggner, Roman Lütolf, Niclas Baumeler, Julian Birri, Simon Gloggner, Samuel Furrer, Arsim Selimi, Dario Suter, Fabian Gloggner, Silvan Ruffieux, Dalijan Etemi. – Root: David Meier, Franco Ineichen, Tim Meierhans, Jan Bucheli, Ruben Antonio Barbosa Araujo, Robin Krummenacher, Pascal Christen, Denis Konjevic, Claudio Strebel, Nico Bühler, Nedal Ahmad. – Verwarnungen: 10. Andri Krieger, 40. Dario Suter, 65. Ruben Antonio Barbosa Araujo, 65. Samuel Furrer, 81. Julian Birri, 86. Michael Wigger, 92. Niclas Baumeler.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 04.06.2023 15:24 Uhr.