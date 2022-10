3. Liga, Gruppe 2 Malters entscheidet Showdown gegen Küssnacht a/R für sich – Siegesserie von Küssnacht a/R gebrochen Malters reiht Sieg an Sieg: Gegen Küssnacht a/R hat das Team am Sonntag bereits den vierten Sieg in Serie feiern können. Das Resultat lautete 3:1

Dalijan Etemi eröffnete in der 1. Minute das Skore, als er für Malters das 1:0 markierte. Malters baute die Führung in der 24. Minute (Julian Birri) weiter aus (2:0). Die 82. Minute brachte für Küssnacht a/R den Anschlusstreffer zum 1:2. Erfolgreich war Nicola Landolt. In der 95. Minute schoss Festim Neziri Malters mittels Elfmeter zur 3:1-Führung.

Im Spiel gab es total acht Karten. Bei Malters gab es vier gelbe Karten. Vier gelbe Karten zeigte der Schiedsrichter Spielern von Küssnacht a/R.

In der Abwehr gehört Malters zu den Besten: Das Team kassiert im Schnitt 1.2 Tore pro Partie (Rang 2).

Mit dem Sieg liegt Malters neu auf einem Aufstiegsplatz: 19 Punkte bedeuten Rang 2. Es macht einen Platz gut. Für Malters ist es der vierte Sieg in Serie.

Malters spielt zum nächsten Mal daheim gegen FC Ebikon I (Platz 7). Das Spiel findet am 22. Oktober statt (17.00 Uhr, Oberei, Malters).

Trotz der Niederlage bleibt Küssnacht a/R auf der Leaderposition. Das Team hat nunmehr 21 Punkte auf dem Konto. Nach sieben Siegen in Serie verliert Küssnacht a/R erstmals wieder. Küssnacht a/R verlor zudem erstmals zuhause.

Als nächstes tritt Küssnacht a/R in einem Auswärtsspiel gegen das drittplatzierte Team FC Gunzwil zum Spitzenduell an. Diese Begegnung findet am 22. Oktober statt (18.00 Uhr, Linden, Gunzwil).

Telegramm: FC Küssnacht a/R 1 - FC Malters 1:3 (0:2) - Luterbach, Küssnacht a/R – Tore: 1. Dalijan Etemi 0:1. 24. Julian Birri 0:2. 82. Nicola Landolt 1:2. 95. Festim Neziri (Penalty) 1:3. – Küssnacht a/R: Jonas Wagner, Sebastian Tschupp, Kevin Schilliger, Nik Stuber, Adin Pasalic, Janis Müller, Nicola Landolt, Vitor Hugo Gomes Santos, Joel Lieb, Michael Stadler, Antonio Linares Jimenez. – Malters: Pirmin Fallegger, Prenk Marki, Janick Widmer, Roman Lütolf, Patrick Stalder, Reto Bachmann, Levin Bucheli, Julian Birri, Michel Stephan, Dalijan Etemi, Simon Gloggner. – Verwarnungen: 6. Patrick Stalder, 8. Janis Müller, 30. Reto Bachmann, 35. Michael Stadler, 63. Antonio Linares Jimenez, 75. Simon Gloggner, 91. Arsim Selimi, 93. Joel Lieb.

Tabelle

