3. Liga, Gruppe 2 Malters siegt nach drei Niederlagen Erfolgserlebnis für Malters: Nach drei Niederlagen in Folge siegt das Team am Samstag zuhause gegen Hitzkirch 5:1.

Hitzkirch erzielte den ersten Treffer der Partie. Durch Merdjan Zeqiri ging das Team in der 7. Minute in Führung. In der 23. Minute traf Fabian Gloggner für Malters zum 1:1-Ausgleich.

Danach drehte Malters auf. Das Team schoss ab der 25. Minute noch vier weitere Tore, während Hitzkirch kein Tore mehr gelang. Der Endstand lautete 5:1.

Die Torschützen für Malters waren: Simon Gloggner, Samuel Furrer, Prenk Marki, Niklas Zihlmann und Fabian Gloggner. Einziger Torschütze für Hitzkirch war: Merdjan Zeqiri (1 Treffer).

Im Spiel gab es total sieben Karten. Bei Hitzkirch sah Thomas Meier (66.) die rote Karte. Gelbe Karten sahen zudem Thomas Meier (42.) und Michael Winiger (45.). Bei Malters gab es vier gelbe Karten.

In der Abwehr gehört Malters zu den Besten: Der Gegentoreschnitt pro Spiel für das Team liegt bei 1.5 (Rang 3).

Die Abwehr von Hitzkirch kassiert nicht selten viele Gegentore. Der Gegentoreschnitt pro Spiel für das Team liegt bei 2.7 (Rang 10).

Mit dem Sieg rückt Malters um einen Platz nach vorne. Das Team liegt mit 31 Punkten auf Rang 4. Malters hat bisher zehnmal gewonnen, siebenmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel trifft Malters auf fremdem Terrain auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das zehntplatzierte Hildisrieder SV. Diese Begegnung findet am 6. Mai statt (17.30 Uhr, Raiffeisen).

Für Hitzkirch hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 17 Punkten auf Rang 9. Hitzkirch hat bisher fünfmal gewonnen, elfmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Hitzkirch tritt im nächsten Spiel in einem Heimspiel gegen das Spitzenteam von FC Gunzwil an, das derzeit auf Platz 2 liegt. Diese Begegnung findet am Donnerstag (4. Mai) statt (20.00 Uhr, Sportplatz Hegler, Hitzkirch).

Telegramm: FC Malters - FC Hitzkirch 5:1 (3:1) - Oberei, Malters – Tore: 7. Merdjan Zeqiri 0:1. 23. Fabian Gloggner 1:1. 25. Prenk Marki 2:1. 43. Samuel Furrer 3:1. 88. Simon Gloggner 4:1. 93. Niklas Zihlmann 5:1. – Malters: Pirmin Fallegger, Dario Wirz, Roman Lütolf, Michel Stephan, Alessandro Calabrese, Dario Suter, Samuel Furrer, Fabian Gloggner, Simon Gloggner, Prenk Marki, Dalijan Etemi. – Hitzkirch: Nermin Badic, Manuel Hübscher, Patrik Bucher, Thomas Meier, Nick Heer, Simon Trottmann, Merdjan Zeqiri, Michael Winiger, Patrick Langenstein, Jonas Rosenberg, Jeton Ballazhi. – Verwarnungen: 42. Thomas Meier, 45. Michael Winiger, 72. Samuel Furrer, 84. Alessandro Calabrese, 86. Michel Stephan, 90. Janick Widmer – Ausschluss: 66. Thomas Meier.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 2:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Innerschweizerischen Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Zentralschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 02.05.2023 09:23 Uhr.