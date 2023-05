4. Liga, Aufstiegsrunde, Gruppe 3 Mario Baumann rettet Triengen einen Punkt gegen Sempach Je ein Punkt für Sempach und Triengen: Die Teams trennen sich 2:2

(chm)

Zweimal legte Sempach vor, zweimal glich Triengen aus. So teilten sich die Teams die Punkte.

Sempach ging durch Luca De Rosa in der 73. Minute 1:0 in Führung. Schon in der 78. Minute glich Triengen jedoch wieder aus. Erfolgreich war Joel Roos. Die zweite Führung für Sempach - nach dem Tor von Luca De Rosa (80.) - hielt ebenfalls nur kurze Zeit. Mario Baumann glich schon [[n]] Minuten später wieder zum 2:2-Schlussresultat aus.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Sempach, Christian Lugli (36.) kassierte sie. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Triengen, Joel Roos (45.) kassierte sie.

Das Unentschieden bedeutet für Sempach einen Sprung in der Tabelle.

Das Team liegt mit vier Punkten auf Rang 8.

Das Team rückt damit einen Platz vor.

Sempach hat bisher noch nie gewonnen. Viermal spielte das Team unentschieden. Zwei Spiele gingen verloren.

Sempach trifft im nächsten Spiel auf fremdem Terrain auf FC Emmenbrücke II (Platz 10). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Die Partie findet am 3. Juni statt (20.00 Uhr, Sportanlage Gersag, Emmenbrücke).

Nach dem Unentschieden büsst Triengen in der Tabelle ein und liegt neu mit elf Punkten auf Rang 3. Das ist eine Verschlechterung um einen Platz. Triengen hat bisher dreimal gewonnen, einmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Für Triengen geht es in einem Heimspiel gegen SC Nebikon (Platz 6) weiter. Diese Begegnung findet am 3. Juni statt (18.00 Uhr, Schäracher, Triengen).

Telegramm: FC Sempach a - FC Triengen 1 2:2 (0:0) - Sportanlage Seeland, Sempach – Tore: 73. Luca De Rosa (Penalty) 1:0.78. Joel Roos (Penalty) 1:1.80. Luca De Rosa 2:1. 83. Mario Baumann 2:2. – Sempach: Linus Kamber, Simon Grüter, Ahmel Durmisi, Sascha Heer, Jan Bühler, Michael Schwegler, Christian Lugli, Joshua Brun, Noah Keel, Jérôme Lanz, Matthias Häfliger. – Triengen: Daniel Mestre Guerreiro, Dario Riesen, Joel Roos, Mario Baumann, Nicola Häfliger, Joel Sommerhalder, Yanick Fischer, Pedro Zinga, Marco Bianchini, Risto Papuchiev, Sandro Müller. – Verwarnungen: 36. Christian Lugli, 45. Joel Roos.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Aufstiegsrunde, Gruppe 3:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Innerschweizerischen Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Zentralschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 18.05.2023 17:17 Uhr.