4. Liga, Gruppe 6 Marvin Kottmann führt Littau mit drei Toren zum Sieg gegen Triengen Triengen lag gegen Littau deutlich vorne, nämlich 2:0 (16. Minute) - und verlor dennoch. Littau feiert einen 7:4-Heimsieg.

Das erste Tor der Partie erzielte Cyrill Földes für Triengen. In der 4. Minute traf er zum 1:0. Joel Roos erhöhte in der 16. Minute zur 2:0-Führung für Triengen. Der Anschlusstreffer für Littau zum 1:2 kam in der 29. Minute. Verantwortlich dafür war Marvin Kottmann.

Der gleiche Marvin Kottmann war nur drei Minuten erneut erfoglreich und glich so das Spiel für Littau aus. Raffael Metzler traf in der 44. Minute. Es war die Führung zum 3:2 für Littau. Simone Scardino erhöhte in der 48. Minute zur 4:2-Führung für Littau.

Erneut Marvin Kottmann baute in der 57. Minute die Führung für Littau weiter aus (5:2). In der 73. Minute verkleinerte Cyrill Földes den Rückstand von Triengen auf 3:5. Es handelte sich um einen Penalty. Littau erhöhte in der 75. Minute seine Führung durch Patrick Eggeling weiter auf 6:3.

Leonard Balaj (86. Minute) liess Triengen auf 4:6 herankommen. Das letzte Tor der Partie erzielte Alessio Colatrella, der in der 92. Minute die Führung für Littau auf 7:4 ausbaute.

Bei Triengen sah Joel Roos (86.) die rote Karte. Gelb erhielt Lukas Arnold (20.). Bei Littau erhielten Marvin Kottmann (47.) und Nicola Schardt (70.) eine gelbe Karte.

In seiner Gruppe hat Littau den höchsten Tore-Schnitt pro Spiel. Im Schnitt erzielt das Team 3.8 Tore pro Spiel. Das ist die Bilanz nach vier Spielen, in denen die Offensive 15 Tore erzielte.

Die Abwehr von Triengen kassiert nicht selten viele Gegentore. Im Schnitt lässt das Team 4.3 Tore pro Spiel zu. Das ist die Bilanz nach drei Spielen, in denen die Defensive 13 Tore hinnehmen musste (Rang 8).

Littau liegt in der Tabelle unverändert auf Rang 2. Das Team hat neun Punkte. Littau hat bisher dreimal gewonnen und einmal verloren.

Als nächstes trifft Littau in einem Auswärtsspiel mit FC Hochdorf (Rang 10) auf ein schlechterklassiertes Team. Das Spiel findet am 23. September statt (20.00 Uhr, Arena, Hochdorf).

In der Tabelle verliert Triengen Plätze und zwar von Rang 6 auf 8. Das Team hat drei Punkte. Für Triengen war es bereits die zweite Niederlage in Serie.

Triengen trifft im nächsten Spiel daheim auf FC Hochdorf (Platz 10). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Die Partie findet am Dienstag (14. September) statt (20.00 Uhr, Schäracher, Triengen).

Telegramm: FC Littau III - FC Triengen 1 7:4 (3:2) - Ruopigen, Littau – Tore: 4. Cyrill Földes 0:1. 16. Joel Roos 0:2. 29. Marvin Kottmann 1:2. 32. Marvin Kottmann 2:2. 44. Raffael Metzler 3:2. 48. Simone Scardino 4:2. 57. Marvin Kottmann 5:2. 73. Cyrill Földes (Penalty) 5:3.75. Patrick Eggeling 6:3. 86. Leonard Balaj 6:4. 92. Alessio Colatrella 7:4. – Littau: Aleksandar Andrejevic, Marco Barmettler, Nicola Schardt, Marcel Brun, Simone Scardino, Mischa Tomé, Alessio Colatrella, Tom Lemmens, Raffael Metzler, Marvin Kottmann, Patrick Eggeling. – Triengen: Lukas Wyss, Marco Clemente, Michael Bucher, Patrick Guedes Cabral, Lukas Arnold, Joel Roos, Cyrill Földes, Michael Schwarzentruber, Robin Jurt, Dario Riesen, Leonard Balaj. – Verwarnungen: 20. Lukas Arnold, 47. Marvin Kottmann, 70. Nicola Schardt – Ausschluss: 86. Joel Roos.

Alle Spiele des Tages in der 4. Liga, Gruppe 6: FC Wauwil-Egolzwil - FC Hochdorf 10:0, FC Littau III - FC Triengen 1 7:4, SC Emmen b - FC Ruswil 5:3, FC Schötz II - FC Eschenbach II 5:3, FC Hitzkirch 2 - FC Gunzwil 2:2

Tabelle: 1. FC Schötz II 4 Spiele/12 Punkte (13:3). 2. FC Littau III 4/9 (15:11), 3. FC Wauwil-Egolzwil 4/9 (20:3), 4. FC Hitzkirch 2 4/4 (5:15), 5. FC Ruswil 4/4 (11:16), 6. FC Eschenbach II 4/4 (11:7), 7. FC Gunzwil 4/4 (10:8), 8. FC Triengen 1 3/3 (12:13), 9. SC Emmen b 4/3 (7:18), 10. FC Hochdorf 3/2 (3:13).

