3. Liga, Gruppe 3 Mathieu Ineichen führt Dagmersellen mit drei Toren zum Sieg gegen Escholzmatt-Marbach Sieg für Dagmersellen: Gegen Escholzmatt-Marbach gewinnt das Team am Sonntag auswärts 5:2.

(chm)

Das Skore eröffnete Mathieu Ineichen in der 19. Minute. Er traf für Dagmersellen zum 1:0. Zum Ausgleich für Escholzmatt-Marbach traf Marvin Greil in der 28. Minute. Mathieu Ineichen brachte Dagmersellen 2:1 in Führung (29. Minute).

Gleichstand (2:2) hiess es wieder in der 39. Minute, als Goncalo Vicente Fernandes Madeira für Escholzmatt-Marbach traf. Wiederum Mathieu Ineichen schoss Dagmersellen in der 45. Minute zur 3:2-Führung. Dagmersellen baute die Führung in der 66. Minute (Noah Tschopp) weiter aus (4:2). Den tormässigen Schlusspunkt setzte David Bernet in der 79. Minute, als er für Dagmersellen zum 5:2 traf.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Frank Dilckson Da Conceicao dos Santos von Escholzmatt-Marbach erhielt in der 83. Minute die gelbe Karte.

In seiner Gruppe hat Dagmersellen den höchsten Tore-Schnitt pro Spiel. Das Team schiesst im Schnitt 2.7 Tore pro Partie.

Die Abwehr von Escholzmatt-Marbach kassiert nicht selten viele Gegentore. Das Team kassiert im Schnitt 2.8 Tore pro Partie (Rang 12).

In der Tabelle verbessert sich Dagmersellen von Rang 11 auf 9. Das Team hat drei Punkte. Der erste Sieg der Saison für Dagmersellen folgt nach zwei Niederlagen und null Unentschieden.

Auf Dagmersellen wartet im nächsten Spiel das achtplatzierte Team FC Grosswangen-Ettiswil, also der Tabellennachbar. Die Partie findet am 18. September statt (18.00 Uhr, Sportplatz Chrüzmatt, Dagmersellen).

Escholzmatt-Marbach rutscht in der Tabelle von Rang 8 auf 10. Das Team hat drei Punkte. Escholzmatt-Marbach hat bisher einmal gewonnen und dreimal verloren.

Escholzmatt-Marbach trifft im nächsten Spiel auf fremdem Terrain auf FC Altbüron-Grossdietwil (Platz 11). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Das Spiel findet am 18. September statt (17.00 Uhr, Aengelgehr, Altbüron).

Telegramm: FC Escholzmatt-Marbach - FC Dagmersellen 2:5 (2:3) - Sportplatz Ebnet, Escholzmatt – Tore: 19. Mathieu Ineichen 0:1. 28. Marvin Greil 1:1. 29. Mathieu Ineichen 1:2. 39. Goncalo Vicente Fernandes Madeira 2:2. 45. Mathieu Ineichen 2:3. 66. Noah Tschopp 2:4. 79. David Bernet 2:5. – Escholzmatt-Marbach: Ian Glanzmann, David Dogdu, Andreas Muff, Stefan Wüthrich, Bobi Johannes Dogdu, Maran Mohanarangan, Frank Dilckson Da Conceicao dos Santos, Flamur Azizi, Thomas Niederberger, Goncalo Vicente Fernandes Madeira, Marvin Greil. – Dagmersellen: Gianluca Accola, Simon Hunziker, Flavio Accola, Janik Sommer, Mike Blum, Livio Scheidegger, Manuel Huber, Noah Tschopp, Andrin Fischer, Mathieu Ineichen, Markus Frey. – Verwarnungen: 83. Frank Dilckson Da Conceicao dos Santos.

Alle Spiele des Tages in der 3. Liga, Gruppe 3: FC Grosswangen-Ettiswil - FC Entlebuch 1:2, FC Knutwil - FC Buttisholz 1:4, FC Nottwil - FC Wolhusen 3:0, FC Sempach - SC Reiden 0:1, FC Escholzmatt-Marbach - FC Dagmersellen 2:5

Tabelle: 1. SC Reiden 4 Spiele/10 Punkte (7:3). 2. FC Entlebuch 4/9 (9:7), 3. FC Ruswil 3/7 (9:3), 4. FC Buttisholz 4/7 (7:4), 5. FC Wolhusen 4/7 (9:4), 6. FC Nottwil 3/4 (5:3), 7. FC Knutwil 4/4 (6:9), 8. FC Grosswangen-Ettiswil 4/4 (5:8), 9. FC Dagmersellen 3/3 (8:8), 10. FC Escholzmatt-Marbach 4/3 (4:11), 11. FC Altbüron-Grossdietwil 2/1 (3:5), 12. FC Sempach 3/0 (1:8).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 12.09.2021 22:18 Uhr.