3. Liga, Gruppe 1 Meggen bezwingt Hünenberg – Später Siegtreffer durch Fabrizio Boog Sieg für Meggen: Gegen Hünenberg gewinnt das Team am Sonntag zuhause 2:1.

(chm)

Der Siegtreffer für Meggen gelang Fabrizio Boog in der 88. Minute. In der 7. Minute hatte Egzon Knushaj Meggen in Führung gebracht. Der Ausgleich für Hünenberg fiel in der 86. Minute durch Eloy Manuel Aneas Barrios.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Hünenberg erhielten Mario Bosnjak (75.) und Roger Friedli (89.) eine gelbe Karte. Für Meggen gab es keine Karte.

Der Sieg ändert nichts daran, dass Meggen weiterhin am Tabellenende liegt. Mit 13 Punkten liegt das Team auf Rang 12. Meggen hat bisher dreimal gewonnen, elfmal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Meggen tritt im nächsten Spiel in einem Heimspiel gegen das Spitzenteam von SC Steinhausen an, das derzeit auf Platz 2 liegt. Zu diesem Spiel kommt es am 7. Mai (18.00 Uhr, Hofmatt, Meggen).

Für Hünenberg hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 18 Punkten auf Rang 8. Hünenberg hat bisher fünfmal gewonnen, zehnmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Auf Hünenberg wartet im nächsten Spiel zuhause das siebtplatzierte Team SC Schwyz, also der Tabellennachbar. Die Partie findet am 7. Mai statt (18.00 Uhr, Ehret, Hünenberg).

Telegramm: FC Meggen - FC Hünenberg I 2:1 (1:0) - Hofmatt, Meggen – Tore: 7. Egzon Knushaj (Penalty) 1:0.86. Eloy Manuel Aneas Barrios 1:1. 88. Fabrizio Boog 2:1. – Meggen: Cäsar Grüter, Maurin Harsch, Ibrahim Bayrak, Felix Zehnder, Michael Maeder, Gianluca Muggli, Sven Arnold, Sascha Tossut, Philipp Blaser, Egzon Knushaj, Fabrizio Boog. – Hünenberg: Adrian Schelbert, Mirzet Mehidic, Flamur Loshaj, Vitor Hugo Pereira Matos, Sandro Burkhardt, Joël Flaction, Ümit Celik, Elmir Softic, Moreno Villiger, Jonas Huwyler, Dario Burkhardt. – Verwarnungen: 75. Mario Bosnjak, 89. Roger Friedli.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 1:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Innerschweizerischen Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Zentralschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 01.05.2022 17:35 Uhr.