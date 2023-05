4. Liga, Aufstiegsrunde, Gruppe 1 Meggen mit drei Punkten auswärts gegen Cham Meggen behielt im Spiel gegen Cham am Samstag auswärts das bessere Ende für sich und siegte 2:1.

(chm)

Ein Eigentor von Joel Azevedo Faria brachte in der 45. Minute die 1:0-Führung für Meggen. In der 76. Minute baute Egzon Knushaj den Vorsprung für Meggen auf zwei Tore aus (2:0). In der Schlussphase kam Cham noch auf 1:2 heran. Qendrim Zhubaj war verantwortlich für den Anschlusstreffer in der 92. Minute. Für den Ausgleich reichte es jedoch nicht mehr.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Die einzige gelbe Karte bei Meggen erhielt: Luca Lo Presti (93.) die einzige gelbe Karte bei Cham erhielt: Noel Burkart (24.)

In seiner Gruppe hat Meggen den höchsten Tore-Schnitt pro Spiel. Total schoss das Team 17 Tore in sechs Spielen. Das entspricht einem Durchschnitt von 2.8 Toren pro Spiel.

Keine Änderung in der Tabelle für Meggen: 13 Punkte bedeuten Rang 3. Meggen hat bisher viermal gewonnen, einmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Meggen spielt zum nächsten Mal in einem Heimspiel gegen FC Aegeri 2 (Platz 6). Diese Begegnung findet am 3. Juni statt (17.15 Uhr, Hofmatt, Meggen).

Nach der Niederlage büsst Cham zwei Plätze in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit sechs Punkten auf Rang 7. Cham hat bisher zweimal gewonnen und viermal verloren.

Cham trifft im nächsten Spiel in einem Auswärtsspiel auf FC Baar 2 (Platz 10). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Diese Begegnung findet am 3. Juni statt (19.00 Uhr, Fussballanlage Lättich, Baar).

Telegramm: SC Cham III - FC Meggen 1:2 (0:1) - Eizmoos, Cham – Tore: 45. Eigentor (Joel Azevedo Faria) 0:1.76. Egzon Knushaj 0:2. 92. Qendrim Zhubaj 1:2. – Cham: Luciano Hediger, Nicolas Aregger, Philip Domeisen, Joel Azevedo Faria, Lorenz Hahne, Noel Burkart, Tobias Suter, Pascal Müller, Manuel Grepper, Patric Bachmann, Jessy Ineichen. – Meggen: Luca Kälin, Michael Maeder, Ibrahim Bayrak, Felix Zehnder, Lars Arnold, Sven Arnold, Philipp Blaser, Gianluca Muggli, Noah Huber, Maurin Harsch, Egzon Knushaj. – Verwarnungen: 24. Noel Burkart, 93. Luca Lo Presti.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Aufstiegsrunde, Gruppe 1:

Tabelle

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 21.05.2023 00:10 Uhr.