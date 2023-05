4. Liga, Aufstiegsrunde, Gruppe 1 Meggen sichert sich mit Penaltytor Unentschieden gegen Weggis Je ein Punkt für Weggis und Meggen: Die Teams trennen sich 1:1

Es sollte bis in die Schlussphase dauern, ehe Weggis das erste Tor der Partie gelang. Das 1:0 erzielte Luca Küttel in der 81. Minute. Der Ausgleich fiel in den letzten Spielminuten. Egzon Knushaj traf in der 90. Minute für Weggis zum Ausgleich.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Jonas Bortoluzzi von Weggis erhielt in der 67. Minute die gelbe Karte.

Mit dem Unentschieden macht Weggis ein Plätze gut in der Tabelle und liegt neu mit fünf Punkten auf Rang 6. Weggis hat bisher einmal gewonnen, zweimal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Weggis spielt zum nächsten Mal auswärts gegen FC Aegeri 2 (Platz 8). Zu diesem Spiel kommt es am 20. Mai (18.00 Uhr, Chruzelen, Unterägeri).

Meggen liegt in der Tabelle unverändert auf Rang 4. Das Team hat sieben Punkte. Meggen hat bisher zweimal gewonnen, einmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Meggen spielt zum nächsten Mal daheim gegen FC Dietwil (Platz 9). Zu diesem Spiel kommt es am Dienstag (16. Mai) ( Uhr, Hofmatt, Meggen).

Telegramm: Weggiser SC - FC Meggen 1:1 (0:0) - Thermoplan Arena, Weggis – Tore: 81. Luca Küttel 1:0. 90. Egzon Knushaj (Penalty) 1:1. – Weggis: Jan Bühler, Joel Gloggner, Jonas Bortoluzzi, André Greter, Joel Comes Machado, Gabriell Mataj, Luca Küttel, Roberto Tarzia, Flavio Duschan, Livio Küttel, Jerome Abächerli. – Meggen: Luca Kälin, Michael Maeder, Ibrahim Bayrak, Felix Zehnder, Pascal Ludin, Oliver Schmeer, Maurin Harsch, Ilir Bajrami, Sven Arnold, Dario Müller, Egzon Knushaj. – Verwarnungen: 67. Jonas Bortoluzzi.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Aufstiegsrunde, Gruppe 1:

Tabelle

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 14.05.2023 14:12 Uhr.