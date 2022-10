4. Liga, Gruppe 1 Meggen siegt gegen Aegeri – Siegesserie von Aegeri gebrochen Sieg für Meggen: Gegen Aegeri gewinnt das Team am Sonntag zuhause 2:1.

(chm)

Alle Tore fielen in einer Zeitspanne von nur 9 Minuten: Das erste Tor der Partie fiel für Meggen: Egzon Knushaj brachte seine Mannschaft in der 13. Minute 1:0 in Führung. Egzon Knushaj erzielte nur zwei Minuten später auch das 2:0 für Meggen. Aegeri kam in der 22. Minute noch auf 1:2 heran, als Dave Boog traf. Der Ausgleich fiel jedoch nicht mehr.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Mit dem Sieg rückt Meggen um einen Platz nach vorne. 15 Punkte bedeuten Rang 5. Meggen hat bisher fünfmal gewonnen und viermal verloren.

Für Meggen ist kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Nach der Niederlage büsst Aegeri einen Platz in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit 15 Punkten auf Rang 3. Nach drei Siegen in Serie verliert Aegeri erstmals wieder.

Für Aegeri ist auch kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Telegramm: FC Meggen - FC Aegeri 2 2:1 (2:1) - Hofmatt, Meggen – Tore: 13. Egzon Knushaj 1:0. 15. Egzon Knushaj 2:0. 22. Dave Boog 2:1. – Meggen: Luca Kälin, Michael Maeder, Felix Zehnder, Ibrahim Bayrak, Pascal Ludin, Gianluca Muggli, Dario Müller, Alexandre Carneiro Abreu, Raman Baker, Egzon Knushaj, Fabrizio Boog. – Aegeri: Fabio Elsener, Timo Grabherr, Lennart van Kuijk, Mihailo Bukvic, Tobias Lüde, Olfat Karimi, Lars Müller, Brian Iten, Michele Meier, Dave Boog, Robin Bruhin. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 1:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Innerschweizerischen Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Zentralschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 23.10.2022 19:36 Uhr.

Neu auf diesem Portal für Regionalfussball-Fans: «11:11 – die Provinzkick-Show». Jetzt anschauen.