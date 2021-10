3. Liga, Gruppe 1 Meggen und Schwyz teilen sich Punkte Das Resultat im Spiel zwischen Meggen und Schwyz lautet 2:2.

(chm)

Zweimal legte Schwyz vor, zweimal glich Meggen aus. So teilten sich die Teams die Punkte.

Schwyz ging durch Nelson Leite da Conceicao in der 33. Minute 1:0 in Führung. Schon in der 42. Minute glich Meggen jedoch wieder aus. Erfolgreich war Gianluca Muggli. Die zweite Führung für Schwyz - nach dem Tor von Firas Kdouh (53.) - hielt ebenfalls nur kurze Zeit. Sven Arnold glich schon [[n]] Minuten später wieder zum 2:2-Schlussresultat aus.

Im Spiel gab es total acht Karten. Bei Meggen sah Egzon Knushaj (88.) die rote Karte. Ausserdem gab es bei Meggen weitere vier gelbe Karten. Bei Schwyz sah Martin Von Euw (83.) die rote Karte. Gelbe Karten sahen zudem Martin Von Euw (31.) und Patrick Kistler (82.).

Keine Änderung in der Tabelle für Meggen: Mit fünf Punkten liegt das Team auf Rang 11. Meggen hat bisher einmal gewonnen, sechsmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Mit dem viertplatzierten FC Küssnacht a/R 1 kriegt es Meggen im nächsten Spiel auf fremdem Terrain mit einem besser klassierten Gegner zu tun. Zu diesem Spiel kommt es am 24. Oktober (16.00 Uhr, Luterbach, Küssnacht a/R).

Für Schwyz hat sich die Tabellensituation mit dem Unentschieden nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 14 Punkten auf Rang 6. Schwyz hat bisher viermal gewonnen, dreimal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Schwyz auswärts mit seinem Tabellennachbarn SC Steinhausen (Platz 5) zu tun. Das Spiel findet am 24. Oktober statt (14.00 Uhr, Eschfeld, Steinhausen).

Telegramm: FC Meggen - SC Schwyz 2:2 (1:1) - Hofmatt, Meggen – Tore: 33. Nelson Leite da Conceicao 0:1. 42. Gianluca Muggli 1:1. 53. Firas Kdouh 1:2. 58. Sven Arnold 2:2. – Meggen: Cäsar Grüter, Michael Maeder, Moritz Portmann, Oliver Schmeer, Gianluca Muggli, Marciano Frei, Sven Arnold, Felix Zehnder, Sascha Tossut, Egzon Knushaj, Patrick Bühlmann. – Schwyz: Kevin Dudle, Martin Von Euw, Ramon Betschart, Lars Suter, Jonas Steiner, Maximilian Weber, Samuel Schleiss, Manuel Ulrich, Firas Kdouh, Ajhan Zejnulai, Demian Siegwart. – Verwarnungen: 31. Martin Von Euw, 39. Sven Arnold, 57. Fabrizio Boog, 63. Gianluca Muggli, 69. Egzon Knushaj, 82. Patrick Kistler – Ausschlüsse: 83. Martin Von Euw, 88. Egzon Knushaj.

Tabelle: 1. FC Baar 1 9 Spiele/20 Punkte (23:15). 2. ESC Erstfeld 9/19 (27:15), 3. Zug 94 II 9/19 (17:9), 4. FC Küssnacht a/R 1 9/16 (25:19), 5. SC Steinhausen 9/16 (23:19), 6. SC Schwyz 9/14 (22:17), 7. FC Sursee 9/13 (20:23), 8. FC Ibach II 9/13 (16:18), 9. FC Hünenberg I 9/10 (15:18), 10. FC Muotathal 9/7 (15:22), 11. FC Meggen 9/5 (18:24), 12. SC Cham IV 9/3 (8:30).

Mehr Details zum Spiel und zur 3. Liga, Gruppe 1 finden Sie auf der Website des IFV. Zurück zur regionalen Übersicht: Zentralschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 17.10.2021 23:09 Uhr.